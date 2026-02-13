кремль підтвердив плани на новий раунд переговорів за участю України, США та рф наступного тижня
Київ • УНН
Речник кремля дмитро пєсков підтвердив, що черговий раунд переговорів за участю України, США та рф відбудеться наступного тижня. Місце та точні дати будуть оголошені пізніше.
У кремлі підтвердили, що черговий раунд переговорів, розпочатих в Абу-Дабі за участю України, США та рф, заплановано на наступний тиждень, про що заявив речник кремля дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ, пише УНН.
Деталі
"Є домовленість, що він справді відбудеться наступного тижня. Щодо місця і точних днів ми вас зорієнтуємо. Але справді це буде наступний тиждень", - сказав пєсков.
Нагадаємо
Раніше Politico повідомило, що Україна, США та рф планують черговий раунд переговорів наступного тижня, можливо, в Маямі або Абу-Дабі. Головним каменем спотикання залишається територія.
