Ексклюзив
10:00 • 5478 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
08:10 • 11098 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
07:58 • 13428 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 27561 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 53037 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 37806 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 49212 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 35612 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 27571 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 28403 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
кремль підтвердив плани на новий раунд переговорів за участю України, США та рф наступного тижня

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Речник кремля дмитро пєсков підтвердив, що черговий раунд переговорів за участю України, США та рф відбудеться наступного тижня. Місце та точні дати будуть оголошені пізніше.

кремль підтвердив плани на новий раунд переговорів за участю України, США та рф наступного тижня

У кремлі підтвердили, що черговий раунд переговорів, розпочатих в Абу-Дабі за участю України, США та рф, заплановано на наступний тиждень, про що заявив речник кремля дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Є домовленість, що він справді відбудеться наступного тижня. Щодо місця і точних днів ми вас зорієнтуємо. Але справді це буде наступний тиждень", - сказав пєсков.

Нагадаємо

Раніше Politico повідомило, що Україна, США та рф планують черговий раунд переговорів наступного тижня, можливо, в Маямі або Абу-Дабі. Головним каменем спотикання залишається територія.

Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Державний кордон України
Абу-Дабі
Сполучені Штати Америки
Україна