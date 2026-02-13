$42.990.04
Эксклюзив
16:25 • 5090 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
14:32 • 12063 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13:41 • 15062 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 17685 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 39939 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 55422 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 42764 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58 • 30548 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 40691 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 65383 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
Без Трампа войну завершить нереально - Сибига

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что без президента США Дональда Трампа завершить войну между РФ и Украиной нереально. Он отметил, что лично Трамп и его лидерство дают шанс ускорить мирные усилия.

Без Трампа войну завершить нереально - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что без президента США Дональда Трампа войну между РФ и Украиной завершить нереально. Об этом Сибига сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Мы провели два раунда в Абу-Даби в трехстороннем формате. Мы движемся вперед и благодарны нашим американским друзьям, потому что без Трампа закончить эту войну нереально. С американской стороной или под американским руководством мы смогли достичь прогресса, но параллельно с этим мы должны продолжать давление на Россию. И у нас все еще есть инструменты, мы должны признать этот рычаг влияния, и я согласен с этой оценкой, что с российской стороны нет никаких признаков или желания вести серьезные переговоры 

- сказал Сибига. 

Он добавил, что лично Трамп и его лидерство дают шанс ускорить мирные усилия, и Украина готова обсуждать реалистичные предложения. 

Конечно, никаких мирных соглашений ценой нашей территориальной целостности и суверенитета. Так что в следующий раз мы действительно надеемся, что не получим дополнительных исторических лекций. Сейчас время для действий, для конкретных решительных шагов 

- добавил Сибига. 

Напомним 

Советник Президента по коммуникациям Дмитрий Литвин подтвердил подготовку украинской делегации к следующему раунду переговоров. Длительные переговоры с участием Украины, США и России запланированы в Женеве 17-18 февраля.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Государственная граница Украины
Женева
Абу-Даби
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина