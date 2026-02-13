Без Трампа войну завершить нереально - Сибига
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что без президента США Дональда Трампа завершить войну между РФ и Украиной нереально. Он отметил, что лично Трамп и его лидерство дают шанс ускорить мирные усилия.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что без президента США Дональда Трампа войну между РФ и Украиной завершить нереально. Об этом Сибига сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.
Мы провели два раунда в Абу-Даби в трехстороннем формате. Мы движемся вперед и благодарны нашим американским друзьям, потому что без Трампа закончить эту войну нереально. С американской стороной или под американским руководством мы смогли достичь прогресса, но параллельно с этим мы должны продолжать давление на Россию. И у нас все еще есть инструменты, мы должны признать этот рычаг влияния, и я согласен с этой оценкой, что с российской стороны нет никаких признаков или желания вести серьезные переговоры
Он добавил, что лично Трамп и его лидерство дают шанс ускорить мирные усилия, и Украина готова обсуждать реалистичные предложения.
Зеленский должен действовать, чтобы не упустить "прекрасную возможность" заключить сделку - Трамп13.02.26, 20:01 • 880 просмотров
Конечно, никаких мирных соглашений ценой нашей территориальной целостности и суверенитета. Так что в следующий раз мы действительно надеемся, что не получим дополнительных исторических лекций. Сейчас время для действий, для конкретных решительных шагов
Напомним
Советник Президента по коммуникациям Дмитрий Литвин подтвердил подготовку украинской делегации к следующему раунду переговоров. Длительные переговоры с участием Украины, США и России запланированы в Женеве 17-18 февраля.