Без Трампа войну завершить нереально - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что без президента США Дональда Трампа войну между РФ и Украиной завершить нереально. Об этом Сибига сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Мы провели два раунда в Абу-Даби в трехстороннем формате. Мы движемся вперед и благодарны нашим американским друзьям, потому что без Трампа закончить эту войну нереально. С американской стороной или под американским руководством мы смогли достичь прогресса, но параллельно с этим мы должны продолжать давление на Россию. И у нас все еще есть инструменты, мы должны признать этот рычаг влияния, и я согласен с этой оценкой, что с российской стороны нет никаких признаков или желания вести серьезные переговоры

Он добавил, что лично Трамп и его лидерство дают шанс ускорить мирные усилия, и Украина готова обсуждать реалистичные предложения.

Зеленский должен действовать, чтобы не упустить "прекрасную возможность" заключить сделку - Трамп

Конечно, никаких мирных соглашений ценой нашей территориальной целостности и суверенитета. Так что в следующий раз мы действительно надеемся, что не получим дополнительных исторических лекций. Сейчас время для действий, для конкретных решительных шагов