Китай наращивает транзит в Европу в обход России через «Срединный коридор» – СВРУ
Киев • УНН
Китай наращивает транзит в Европу в обход РФ через Срединный коридор. Казахстан инвестирует 10 млрд долларов в развитие этого маршрута до 2030 года.
Китай планирует в ближайшие годы существенно увеличить грузовые перевозки в Европу через Транскаспийский международный транспортный маршрут, который проходит через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию в обход территории россии. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.
Детали
В разведке отмечают, что несмотря на более сложную логистику по сравнению с российским маршрутом, Пекин и Астана активно развивают это направление из-за санкционных рисков, ненадежности россии и стремления сократить зависимость от нестабильных морских путей. Общая протяженность маршрута превышает 4,2 тыс. км.
путин в Пекине не получил главного результата переговоров - разведка28.05.26, 13:53 • 2855 просмотров
Для развития коридора компания "Казахстанские железные дороги" планирует инвестировать около 10 млрд долларов до 2030 года. Предусмотрено строительство новых железнодорожных путей, расширение пограничной инфраструктуры с Китаем и закупка грузовых судов для перевозок через Каспийское море.
россия может потерять статус главного транзитного узла
По данным СВРУ, объемы перевозок по Транскаспийскому маршруту выросли с 2,76 млн тонн в 2023 году до 4,48 млн тонн в 2024-м. В 2026 году Казахстан также готовит IPO на международных биржах для привлечения средств на модернизацию транспортной системы.
Аналитики считают, что после выхода коридора на полную мощность россия может окончательно утратить роль ключевого транзитного моста между Азией и Европой, что приведет к многомиллиардным экономическим потерям для страны.
Китай ответил на угрозы россии относительно масштабной атаки на Киев26.05.26, 12:18 • 24059 просмотров