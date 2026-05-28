путин в Пекине не получил главного результата переговоров - разведка
Киев • УНН
путин не договорился с Китаем о газопроводе Сила Сибири-2, несмотря на снижение цен. СВРУ сообщает о падении товарооборота и отсутствии новых инвестиций.
путин второй раз за год посетил Пекин, однако не смог достичь главной цели переговоров с Китаем – договоренностей по газопроводу "сила сибири-2". Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.
Детали
В СВРУ отметили, что это был уже 25-й визит путина в Китай за годы его президентства и пятый после начала полномасштабной войны против Украины.
По данным разведки, ключевой для москвы проект газопровода "сила сибири-2", который обсуждают более десяти лет, снова остался без окончательных договоренностей.
В разведке напомнили, что проект должен был увеличить поставки российского газа в Китай до 100 млрд кубометров в год. В то же время пресс-секретарь кремля дмитрий песков объяснил отсутствие результата "несогласованными нюансами".
Несмотря на это, стороны подписали 42 документа, однако большинство из них носят декларативный или рамочный характер.
В СВРУ обратили внимание, что российская сторона снова озвучила старые цифры по совместным инвестиционным проектам с КНР.
В двусторонней межправительственной комиссии сейчас 89 проектов на сумму более 200 млрд долларов. На самом же деле за все время профинансировали около 20 млрд долларов – в десять раз меньше
Также в разведке заявили, что во время визита москва просила у Пекина чипы для искусственного интеллекта, финансирование транспортных проектов в Иран и Афганистан, а перед самой поездкой снизила цену на газ для Китая до минимума за последние шесть лет.
путин приехал к Си не как равный, а как проситель
В службе добавили, что Китай и в дальнейшем рассматривает россию прежде всего как источник дешевого сырья, энергоносителей и транзитной инфраструктуры.
Отдельно в СВР обратили внимание на снижение товарооборота между рф и КНР. По данным разведки, в 2025 году объем торговли между странами сократился примерно на 6,5% в юанях и на 6,9% в долларовом эквиваленте. Китайский экспорт в россию упал почти на 10%, а импорт российского сырья – на 3,4%.
