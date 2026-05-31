Опрос прогнозирует партии Пашиняна почти 65% голосов на выборах в Армении
Киев • УНН
Партия «Гражданский договор» может получить 65% голосов согласно опросу Brivis. Ни одна оппозиционная партия не набирает более 12% поддержки избирателей.
Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" может получить почти 65% голосов на парламентских выборах, которые состоятся 7 июня. Об этом свидетельствуют результаты нового социологического опроса. Об этом сообщает Euro News, передает УНН.
Детали
Согласно опросу Brivis, проведенному с 5 по 11 мая среди 1551 респондента, партия "Гражданский договор" имеет уверенное преимущество над оппозиционными силами.
Исследование показало, что ни одна из оппозиционных партий не набирает более 12% поддержки. В то же время, часть оппозиции активно поддерживается россией.
Если голосование в следующее воскресенье подтвердит прогнозы опроса, армяне предоставят Пашиняну решающий мандат для укрепления стратегической переориентации страны Южного Кавказа на прозападный путь, что направит ее на курс столкновения с Кремлем и закрепит историческое мирное соглашение с Азербайджаном по Карабаху, что будет способствовать дальнейшему развитию региональной стабильности и сотрудничества
