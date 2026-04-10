Стармер заявил, что ему надоело влияние путина и Трампа на стоимость энергоносителей в Британии
Киев • УНН
Премьер Британии раскритиковал зависимость стоимости энергии от действий лидеров США и рф. Стармер призывает стабилизировать судоходство в Ормузском проливе.
Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что ему надоело влияние президентов США и россии на стоимость энергоносителей в Великобритании. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Подробности
Кир Стармер сказал в четверг в разговоре с Робертом Пестоном из телеканала ITV, что ему "надоело" то, как действия Дональда Трампа на Ближнем Востоке влияют на британское общество, якобы проводя параллели между президентом США и владимиром путиным.
Мне надоело, что счета семей по всей стране за энергоносители то растут, то уменьшаются, и счета предприятий за энергоносители то растут, то уменьшаются из-за действий путина или Трампа по всему миру
Премьер также подчеркнул необходимость стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и восстановить безопасное судоходство через Ормузский пролив.
По его словам, Британия вместе с союзниками работает над практическим планом для скорейшего восстановления морской логистики после того, как будет достигнут режим прекращения огня.
В то же время Стармер раскритиковал удары в регионе, подчеркнув, что они "должны прекратиться", даже несмотря на неопределенность относительно деталей договоренностей о перемирии.
Стармер заявил, що війна в Ірані має стати переломним моментом для Британії та сигналом до зміни курсу