Зеленский: Украина имеет договоренности о дополнительных F-16, нужно готовить пилотов

Украина имеет договоренности о получении дополнительных истребителей F-16. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский журналистам после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" и встреч в Брюсселе, передает УНН.

Истребители F-16

По словам Главы государства, партнеры уже подтвердили готовность передать Украине дополнительные самолеты F-16. В то же время ключевым вопросом остается подготовка летного состава, поскольку именно от количества обученных пилотов зависит, как быстро Украина сможет использовать эти истребители для защиты воздушного пространства.

У нас есть договоренности о дополнительных F-16. Теперь нужно срочно готовить пилотов - заявил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что усиление авиационной составляющей — один из важных элементов обороны Украины на фоне постоянных российских атак ракетами и беспилотниками. По его словам, Украина должна не только получать современную технику, но и обеспечивать готовность военных максимально быстро применять ее на практике.

Истребители F-16 должны усилить возможности Воздушных сил Украины в противодействии российской авиации, ракетным ударам и атакам дронов. В то же время для полноценного использования таких самолетов Украина нуждается не только в самих бортах, но и в подготовленных пилотах, инженерах, техническом персонале и соответствующей инфраструктуре.

Программа PURL: что получит Украина в ее рамках

Президент Владимир Зеленский также сообщил, что девять стран уже подтвердили участие в программе PURL. Речь идет о механизме закупки американского вооружения для Украины, в частности ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Общий объем поддержки в рамках этой программы уже превышает 1 млрд долларов.

"Девять стран подтвердили участие в программе PURL. Это ракеты для Patriot на более чем миллиард долларов", — отметил глава государства.

Зеленский призвал украинцев не игнорировать тревоги

Президент отдельно предупредил, что россия может усиливать удары по Украине с применением ракет и дронов. На этом фоне он призвал граждан ответственно реагировать на сигналы воздушной тревоги и пользоваться укрытиями.

Украинский лидер подчеркнул, что системы ПВО работают для защиты людей, однако безопасность также зависит от дисциплины самих граждан во время атак.

Напомним

Ранее сообщалось, что для Украины могут закупить эскадрилью самолетов Skyfox для борьбы с "Шахедами".