Украина в мае деоккупировала на 100 км² больше, чем захватили россияне - министр обороны
Киев • УНН
Михаил Федоров заявил, что прошлый месяц стал рекордным по деоккупированным территориям. Он также сообщил об увеличении количества уничтоженного врага на каждый квадратный километр.
В мае текущего года Украина деоккупировала на более чем 100 км² больше, чем россияне смогли захватить. Об этом во время пресс-конференции после 35-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" заявил министр обороны Михаил Федоров, передает УНН.
Детали
Как отметил министр, прошлый месяц стал рекордным за последние годы по территориям, которые удалось деоккупировать Силам обороны Украины.
Мы смогли освободить на 100 км² больше территорий, чем враг сумел захватить. Также у нас выросло количество уничтоженного врага на каждый квадратный километр. Сегодня мы показывали все эти результаты во время заседания в формате "Рамштайн"
Глава Минобороны добавил, что встреча прошла под лозунгом "Окно возможностей".
Украина видит это окно на ближайшие месяцы и работает над тем, чтобы создавать новые возможности для принуждения россиян к справедливому миру
Напомним
Министр обороны Михаил Федоров заявил, что анонсированная на "Рамштайне" помощь поступит в ближайшее время, а другие пакеты - в течение месяцев. Он также отметил, что Украине нужна антибаллистика, чтобы защищать украинские города от российских обстрелов.
Кроме того, Михаил Федоров сообщил, что во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" партнеры объявили один из крупнейших взносов в рамках механизма PURL - на 1 млрд долларов.