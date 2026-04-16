Украина отреагировала на решение США продлить санкции в отношении российской нефти. Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев отметил эффективность ограничений и призвал усиливать санкционное давление на россию. Об этом он рассказал во время визита в США, где дал интервью для ABC News, передает УНН со ссылкой на Министерство экономики Украины.

Да, мы благодарим господина Бессента за то, что он не прекратил санкционное исключение. Мы знаем, что это, вероятно, дало бы россии еще миллиард, однако это было временно и не было продлено. Поэтому мы считаем, что санкционное давление на россию следует усилить. И есть одна тема, которую мы обсуждали, а именно - в беспилотниках Shahed, которые поразили страны Персидского залива, найдены некоторые компоненты, которые также производятся в США - говорит чиновник.

Чиновник подтвердил, что санкции США против россии были эффективными и не позволили стране-агрессору получить значительные дополнительные доходы.

Теневые флоты и ценовой потолок не позволили россии получить дополнительные сотни миллиардов долларов. Поэтому мы говорим, что санкционное давление следует сохранить, и именно так мы можем привлечь россию к столу переговоров - говорит Алексей Соболев.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина, в свою очередь, продолжает укреплять свои позиции, в частности в сфере беспилотников.

Мы знаем, что можем победить, довести это до конца, чтобы россия села за стол переговоров, чтобы действительно вести переговоры и остановить эту войну. Потому что, например, в течение последних месяцев мы отправили в россию больше дальнобойных беспилотников, чем россия. Это впервые в истории, а это означает, что России нет смысла продолжать атаковать Украину, поэтому они должны остановиться и начать настоящие переговоры - подчеркнул чиновник.

Министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал об итогах заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". В частности, партнеры выделяют более 5,5 млрд долларов на средства ПВО и беспилотники для ВСУ. Германия, Великобритания и другие страны объявили о масштабных пакетах помощи.