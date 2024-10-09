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Засідання "Рамштайн" можуть перенести через ураган Мілтон: обговорюються нові деталі засідання

Засідання "Рамштайн" можуть перенести через ураган Мілтон: обговорюються нові деталі засідання

Київ • УНН

 • 15364 перегляди

Засідання формату "Рамштайн" 12 жовтня може бути перенесено через ураган Мілтон. Пентагон розглядає можливість об'єднання його із засіданням міністрів оборони НАТО 17-18 жовтня.

Засідання формату "Рамштайн" під загрозою перенесення через ураган Мілтон. Про це повідомляє речниця Пентагону Сабріна Сінгх, передає УНН.

Деталі

Міністерство оборони США обговорює нові деталі засідання формату "Рамштайн", запланованого на 12 жовтня в Німеччині, у зв'язку зі змінами в планах американських високопосадовців. Президент Джо Байден скасував свою участь у заході через наближення урагану Мілтон.

Влада США наразі працює над новим розкладом засідання та можливими змінами, пов'язаними з цим заходом. Зокрема, розглядається питання про можливе перенесення "Рамштайну" та об'єднання його із засіданням міністрів оборони НАТО, яке заплановане на 17-18 жовтня.

Держсекретар США Ентоні Блінкен також скасував свою поїздку до Німеччини, де планував приєднатися до Байдена на зустрічі групи "Рамштайн".

Байден відкладає візит до Німеччини, де мав головувати на "Рамштайні", через ураган Мілтон08.10.24, 17:41 • 16491 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Новини Світу
aviabaza-ramshtainАвіабаза Рамштайн
pentahonПентагон
natoNATO
nimechchynaНімеччина
dzho-baidenДжо Байден
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spolucheni-shtatyСполучені Штати

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