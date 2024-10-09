Заседание "Рамштайн" могут перенести из-за урагана Милтон: обсуждаются новые детали заседания
Киев • УНН
Заседание формата "Рамштайн" 12 октября может быть перенесено из-за урагана Милтон. Пентагон рассматривает возможность объединения его с заседанием министров обороны НАТО 17-18 октября.
Заседание формата "Рамштайн" под угрозой переноса из-за урагана Милтон. Об этом сообщает пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, передает УНН.
Детали
Министерство обороны США обсуждает новые детали заседания формата "Рамштайн", запланированного на 12 октября в Германии, в связи с изменениями в планах американских высокопоставленных чиновников. Президент Джо Байден отменил свое участие в мероприятии из-за приближения урагана Милтон.
Власти США сейчас работают над новым расписанием заседания и возможными изменениями, связанными с этим мероприятием. В частности, рассматривается вопрос о возможном переносе "Рамштайн" и объединении его с заседанием министров обороны НАТО, которое запланировано на 17-18 октября.
Госсекретарь США Энтони Блинкен также отменил свою поездку в Германию, где планировал присоединиться к Байдену на встрече группы "Рамштайн".
Байден откладывает визит в Германию, где должен был председательствовать на "Рамштайне", из-за урагана Милтон8 октября 2024, 14:41 • 11891 просмотр