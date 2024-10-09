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Заседание "Рамштайн" могут перенести из-за урагана Милтон: обсуждаются новые детали заседания

Заседание "Рамштайн" могут перенести из-за урагана Милтон: обсуждаются новые детали заседания

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 22:34  •  64 просмотра

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Заседание формата "Рамштайн" 12 октября может быть перенесено из-за урагана Милтон. Пентагон рассматривает возможность объединения его с заседанием министров обороны НАТО 17-18 октября.

Заседание формата "Рамштайн" под угрозой переноса из-за урагана Милтон. Об этом сообщает пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, передает УНН.

Детали

Министерство обороны США обсуждает новые детали заседания формата "Рамштайн", запланированного на 12 октября в Германии, в связи с изменениями в планах американских высокопоставленных чиновников. Президент Джо Байден отменил свое участие в мероприятии из-за приближения урагана Милтон.

Власти США сейчас работают над новым расписанием заседания и возможными изменениями, связанными с этим мероприятием. В частности, рассматривается вопрос о возможном переносе "Рамштайн" и объединении его с заседанием министров обороны НАТО, которое запланировано на 17-18 октября.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также отменил свою поездку в Германию, где планировал присоединиться к Байдену на встрече группы "Рамштайн".

Байден откладывает визит в Германию, где должен был председательствовать на "Рамштайне", из-за урагана Милтон8 октября 2024, 14:41 • 11891 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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