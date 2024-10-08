Байден откладывает визит в Германию, где должен был председательствовать на "Рамштайне", из-за урагана Милтон

ukenru
Эксклюзив
Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход
  •  31683 просмотра

Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки
  •  48737 просмотра

Инфекционист Голубовская рассказала о вирусе Марбург и рисках его распространения за пределы Африки

Эксклюзив
В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу
  •  67390 просмотра

В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу

Эксклюзив
Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
  •  102993 просмотра

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

Эксклюзив
Программа uResidency: первые пользователи зарегистрировали ФЛП и открыли счета
  •  72342 просмотра

Программа uResidency: первые пользователи зарегистрировали ФЛП и открыли счета

Эксклюзив
Адвокат поставил под сомнение политическую независимость АРМА и указал на странные кадровые решения
  •  91767 просмотра

Адвокат поставил под сомнение политическую независимость АРМА и указал на странные кадровые решения

Эксклюзив
Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму
  •  101404 просмотра

Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму

Эксклюзив
Компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая - Александр Рувин
  •  100769 просмотра

Компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая - Александр Рувин

Эксклюзив
Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации
  •  118498 просмотра

Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации

Эксклюзив
Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами
7 октября 2024, 14:26  •  116518 просмотра

Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киевской области объявлена воздушная тревога из-за активности БпЛА

В Киевской области объявлена воздушная тревога из-за активности БпЛА

  •  46951 просмотра
В Киеве и регионе воздушная тревога из-за угрозы дронов, в Киевской области работает ПВО

В Киеве и регионе воздушная тревога из-за угрозы дронов, в Киевской области работает ПВО

  •  52983 просмотра
россияне дронами атаковали Одесскую область: пожары произошли в Одесском районе и в квартирах на трех этажах в Черноморске

россияне дронами атаковали Одесскую область: пожары произошли в Одесском районе и в квартирах на трех этажах в Черноморске

  •  22191 просмотра
"Догорает": Андрющенко поделился новыми кадрами пожара после поражения в Феодосии

"Догорает": Андрющенко поделился новыми кадрами пожара после поражения в Феодосии

  •  24217 просмотра
18 из 19 вражеских дронов уничтожили за ночь, один вернулся в рф, враг атаковал Одесскую область двумя «Искандерами»

18 из 19 вражеских дронов уничтожили за ночь, один вернулся в рф, враг атаковал Одесскую область двумя «Искандерами»

  •  31455 просмотра
публикации
Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

  •  1716 просмотра
Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
Эксклюзив

  •  102995 просмотра
Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации

Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации
Эксклюзив

  •  118500 просмотра
Громады Киевщины активно сотрудничают с международными партнерами по реализации программ по энергоэффективности

Громады Киевщины активно сотрудничают с международными партнерами по реализации программ по энергоэффективности

7 октября 2024, 14:24  •  122816 просмотра
Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств
Эксклюзив

7 октября 2024, 12:28  •  151859 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

  •  109540 просмотра
7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября 2024, 03:09  •  141332 просмотра
6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября 2024, 03:03  •  112540 просмотра
В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

5 октября 2024, 16:26  •  110075 просмотра
5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября 2024, 03:07  •  114398 просмотра
Актуальное
Байден откладывает визит в Германию, где должен был председательствовать на "Рамштайне", из-за урагана Милтон

Байден откладывает визит в Германию, где должен был председательствовать на "Рамштайне", из-за урагана Милтон

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 14:41  •  332 просмотра

Read in English

Президент США Джо Байден отложил поездку в Германию и Анголу из-за урагана Милтон. Он остается в стране, чтобы наблюдать за подготовкой и реагированием на стихийное бедствие.

Президент США Джо Байден отложил свою поездку в Германию и Анголу из-за мощности урагана Милтон. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, передает УНН.

"Учитывая прогнозируемую траекторию и мощность урагана Милтон, президент Байден откладывает свою предстоящую поездку в Германию и Анголу, чтобы наблюдать за подготовкой к урагану Милтон и реагирования на него, в дополнение к текущим мерам реагирования на последствия урагана Хелен на юго-востоке страны", - говорится в заявлении Жан-Пьер.

Накануне «Рамштайна» Байден планирует отдельную встречу с лидерами Германии, Франции и Британии - СМИ8 октября 2024, 12:19 • 5935 просмотров

Напомним

Ожидалось, что Джо Байден прибудет в Германию вечером 10 октября. На следующий день его должен был принимать с воинскими почестями в дворце Бельвю в Берлине Франк-Вальтер Штайнмайер, после чего главы двух государств должны были провести переговоры.

Кроме того, ранее СМИ сообщали, что следующая встреча президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского состоится 12 октября в Германии. Там глава Белого дома будет председательствовать на встрече на уровне лидеров стран и правительств Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Байден и Зеленский встретятся 12 октября в Германии на "Рамштайн"27 сентября 2024, 16:24 • 26188 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
aviabaza-ramshtainАвиабаза Рамштайн
kontaktnaya-gruppa-po-voprosam-oboroni-ukrainiКонтактная группа по вопросам обороны Украины
belii-domБелый дом
frank-valter-shtainmaierФранк-Вальтер Штайнмайер
angolaАнгола
frantsiyaФранция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
germaniyaГермания
dzho-baidenДжо Байден
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
berlinБерлин