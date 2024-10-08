Байден откладывает визит в Германию, где должен был председательствовать на "Рамштайне", из-за урагана Милтон
Киев • УНН
Президент США Джо Байден отложил поездку в Германию и Анголу из-за урагана Милтон. Он остается в стране, чтобы наблюдать за подготовкой и реагированием на стихийное бедствие.
Президент США Джо Байден отложил свою поездку в Германию и Анголу из-за мощности урагана Милтон. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, передает УНН.
"Учитывая прогнозируемую траекторию и мощность урагана Милтон, президент Байден откладывает свою предстоящую поездку в Германию и Анголу, чтобы наблюдать за подготовкой к урагану Милтон и реагирования на него, в дополнение к текущим мерам реагирования на последствия урагана Хелен на юго-востоке страны", - говорится в заявлении Жан-Пьер.
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Напомним
Ожидалось, что Джо Байден прибудет в Германию вечером 10 октября. На следующий день его должен был принимать с воинскими почестями в дворце Бельвю в Берлине Франк-Вальтер Штайнмайер, после чего главы двух государств должны были провести переговоры.
Кроме того, ранее СМИ сообщали, что следующая встреча президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского состоится 12 октября в Германии. Там глава Белого дома будет председательствовать на встрече на уровне лидеров стран и правительств Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".
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