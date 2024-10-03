Під час візиту до Німеччини Байден отримає найвищу нагороду ФРН

Цього тижня президент США Джо Байден здійснить візит до Німеччини, де йому вручать отримає найвищу державну нагороду ФРН - Великий хрест особливого ступеня ордену "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина". Про це пише УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Деталі

Зазначається, що глава німецької держави відзначить заслуги Джо Байдена у справі зміцнення німецько-американської дружби та трансатлантичного альянсу.

Очікується, що Джо Байден прибуде до Німеччини увечері 10 жовтня. Наступного дня його прийме з військовими почестями у палаці Бельвю у Берліні Франк-Вальтер Штайнмаєр, після чого глави двох держав проведуть переговори.

Вдень президент ФРН влаштує на честь високого гостя державний банкет.

У другій половині дня 11 жовтня Джо Байден зустрінеться з канцлером ФРН Олафом Шольцем (Olaf Scholz), а 12 жовтня Байден і Шольц вирушать на базу ВПС США "Рамштайн" у федеральній землі Рейнланд-Пфальц на міжнародну конференцію щодо України.

Доповнення

Видання зазначає, що Джо Байден стане першим після Джорджа Буша-старшого президентом США, який отримає найвищу державну нагороду Німеччини. Майбутній триденний візит Байдена до ФРН у плані протоколу розцінюється як повноцінний державний візит.

Останній державний візит президента США до ФРН відбувся 1985 року, коли Рональд Рейган відвідав Бонн, Бітбург і Берген-Бельзен. Після цього візити американських президентів до Німеччини проходили лише на робочому рівні.

Нагадаємо

Президент Байден очолить зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" 12 жовтня 2024 року в Німеччині. Там обговорять прогрес та скоординують додаткову допомогу Україні з міжнародними партнерами.