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Во время визита в Германию Байден получит высшую награду ФРГ во время визита в Германию

Во время визита в Германию Байден получит высшую награду ФРГ во время визита в Германию

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 17:40  •  2767 просмотра

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Президент США Джо Байден совершит государственный визит в Германию 10-12 октября. Он получит высшую награду ФРГ и проведет встречи с руководством страны, а также возглавит конференцию по Украине.

На этой неделе президент США Джо Байден совершит визит в Германию, где ему вручат получит высшую государственную награду ФРГ - Большой крест особой степени ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия». Об этом пишет УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

Отмечается, что глава немецкого государства отметит заслуги Джо Байдена в деле укрепления германо-американской дружбы и трансатлантического альянса.

Ожидается, что Джо Байден прибудет в Германию вечером 10 октября. На следующий день его примет с воинскими почестями в дворце Бельвю в Берлине Франк-Вальтер Штайнмайер, после чего главы двух государств проведут переговоры.

Днем президент ФРГ устроит в честь высокого гостя государственный банкет.

Во второй половине дня 11 октября Джо Байден встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz), а 12 октября Байден и Шольц отправятся на базу ВВС США «Рамштайн» в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на международную конференцию по  Украине.

Дополнение

Издание отмечает, что Джо Байден станет первым после Джорджа Буша-старшего президентом США, который получит высшую государственную награду Германии. Предстоящий трехдневный визит Байдена в ФРГ в плане протокола расценивается как полноценный государственный визит.

Последний государственный визит президента США в ФРГ состоялся в 1985 году, когда Рональд Рейган посетил Бонн, Битбург и Берген-Бельзен. После этого визиты американских президентов в Германию проходили только на рабочем уровне.

Напомним,

Президент Байден возглавит встречу Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» 12 октября 2024 года в Германии. Там обсудят прогресс и скоординируют дополнительную помощь Украине с международными партнерами.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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