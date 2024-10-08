Накануне «Рамштайна» Байден планирует отдельную встречу с лидерами Германии, Франции и Британии - СМИ
Киев • УНН
12 октября в Берлине состоится встреча лидеров Германии, США, Франции и Великобритании по Украине. После этого они примут участие в заседании «Рамштайн» по вопросам помощи Украине.
В субботу, 12 октября, накануне встречи «Рамштайн» канцлер Германии Олаф Шольц примет лидеров США, Франции и Великобритании для переговоров по Украине. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Bloomberg, передает УНН.
Детали
Издание отмечает, что встреча лидеров состоится в Берлине накануне очередного заседания «Рамштайн». После переговоров канцлер Олаш Шольц, президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кейр Стармер отправятся на американскую авиабазу Рамштайн.
Там состоится заседание международных партнеров по помощи Украине. На встрече «Рамштайн» будут присутствовать около 20 других лидеров, включая президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министров Италии, Польши и Канады.
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Основное внимание будет сосредоточено на том, чтобы послать сигнал о том, что военная и финансовая поддержка правительства в Киеве будет продолжаться. Кроме того, партнеры рассмотрят вопрос обеспечения справедливого и устойчивого мира для Украины.
Собеседник Bloomberg также предполагает, что во время встречи Германия, крупнейший после США поставщик военной помощи Украине, вероятно, объявит о дополнительном пакете материальных средств на встрече.
Напомним,
Ожидается, что Джо Байден прибудет в Германию вечером 10 октября. На следующий день его примет с воинскими почестями в дворце Бельвю в Берлине Франк-Вальтер Штайнмайер, после чего главы двух государств проведут переговоры.