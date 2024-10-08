Напередодні "Рамштайну" Байден планує окрему зустріч з лідерами Німеччини, Франції та Британії - ЗМІ

У суботу, 12 жовтня, напередодні зустрічі "Рамштайн" канцлер Німеччини Олаф Шольц прийме лідерів США, Франції та Великої Британії для переговорів щодо України. Про це з посиланням на власні джерела пише Bloomberg, передає УНН.

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Видання зазначає, що зустріч лідерів відбудеться у Берліні напередодні чергового засідання "Рамштайн". Після переговорів канцлер Олаш Шольц, президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер відправляться на американську авіабазу Рамштайн.

Там відбудеться засідання міжнародних партнерів щодо допомоги України. На зустрічі "Рамштайну" будуть присутні близько 20 інших лідерів, включаючи президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністрів Італії, Польщі та Канади.

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Основна увага буде зосереджена на тому, щоб надіслати сигнал про те, що військова та фінансова підтримка уряду в Києві продовжуватиметься. Окрім того, партнери розглянуть питання забезпечення справедливого та сталого миру для України.

Співрозмовник Bloomberg також припускає, що під час зустрічі Німеччина, найбільший після США постачальник військової допомоги Україні, ймовірно, оголосить про додатковий пакет матеріальних засобів на зустрічі.

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Очікується, що Джо Байден прибуде до Німеччини увечері 10 жовтня. Наступного дня його прийме з військовими почестями у палаці Бельвю у Берліні Франк-Вальтер Штайнмаєр, після чого глави двох держав проведуть переговори.