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Напередодні "Рамштайну" Байден планує окрему зустріч з лідерами Німеччини, Франції та Британії - ЗМІ

Напередодні "Рамштайну" Байден планує окрему зустріч з лідерами Німеччини, Франції та Британії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 13063 перегляди

12 жовтня у Берліні відбудеться зустріч лідерів Німеччини, США, Франції та Британії щодо України. Після цього вони візьмуть участь у засіданні "Рамштайн" з питань допомоги Україні.

У суботу, 12 жовтня, напередодні зустрічі "Рамштайн" канцлер Німеччини Олаф Шольц прийме лідерів США, Франції та Великої Британії для переговорів щодо України. Про це з посиланням на власні джерела пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Видання зазначає, що зустріч лідерів відбудеться у Берліні напередодні чергового засідання "Рамштайн". Після переговорів канцлер Олаш Шольц, президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер відправляться на американську авіабазу Рамштайн.

Там відбудеться засідання міжнародних партнерів щодо допомоги України. На зустрічі "Рамштайну" будуть присутні близько 20 інших лідерів, включаючи президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністрів Італії, Польщі та Канади. 

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Основна увага буде зосереджена на тому, щоб надіслати сигнал про те, що військова та фінансова підтримка уряду в Києві продовжуватиметься. Окрім того, партнери розглянуть питання забезпечення справедливого та сталого миру для України.

Співрозмовник Bloomberg також припускає, що під час зустрічі Німеччина, найбільший після США постачальник військової допомоги Україні, ймовірно, оголосить про додатковий пакет матеріальних засобів на зустрічі.

Нагадаємо

Очікується, що Джо Байден прибуде до Німеччини увечері 10 жовтня. Наступного дня його прийме з військовими почестями у палаці Бельвю у Берліні Франк-Вальтер Штайнмаєр, після чого глави двох держав проведуть переговори.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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