Засідання "Рамштайн" відкладено, нову дату визначають - ЗМІ
Київ • УНН
Зустріч у форматі "Рамштайн", запланована на 12 жовтня, перенесена. Відкладення пов'язане зі скасуванням поїздки президента США Джо Байдена до Німеччини через ураган у Флориді.
Зустріч Контактної групи з питань оборони Україн (у форматі "Рамштайн"), запланована на 12 жовтня, перенесена, нову дату визначають, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на три джерела у штаб-квартирі НАТО, пише УНН.
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"Засідання у форматі "Рамштайн", яке мало бути 12 жовтня, відклали, нову дату визначають, про це Радіо Свобода дізналося від трьох джерел у штаб-квартирі НАТО", - ідеться у повідомленні видання у Telegram.
Доповнення
Напередодні стало відомо, що президент США Джо Байден відклав поїздку до Німеччини, під час якої мав взяти участь у засіданні "Рамштайну". Поїздку скасували через ураган "Мілтон", що наближається до Флориди. Раніше Генсек НАТО казав про намір обговорити з президентом США на засіданні дозвіл для України застосовувати далекобійну зброю по військових обʼєктах у рф.
Байден відкладає візит до Німеччини, де мав головувати на "Рамштайні", через ураган Мілтон08.10.24, 17:41 • 16491 перегляд