Заседание "Рамштайн" отложено, новая дата определяется - СМИ
Киев • УНН
Встреча в формате "Рамштайн", запланированная на 12 октября, перенесена. Отложение связано с отменой поездки президента США Джо Байдена в Германию из-за урагана во Флориде.
Встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн"), запланированная на 12 октября, перенесена, новую дату определяют, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на три источника в штаб-квартире НАТО, пишет УНН.
Детали
"Заседание в формате "Рамштайн", которое должно было быть 12 октября, отложили, новая дата определяется, об этом Радио Свобода узнало от трех источников в штаб-квартире НАТО", - говорится в сообщении издания в Telegram.
Дополнение
Накануне стало известно, что президент США Джо Байден отложил поездку в Германию, во время которой должен был принять участие в заседании "Рамштайна". Поездку отменили из-за урагана "Милтон", приближающегося к Флориде. Ранее Генсек НАТО говорил о намерении обсудить с президентом США на заседании разрешение для Украины применять дальнобойное оружие по военным объектам в РФ.
Байден откладывает визит в Германию, где должен был председательствовать на "Рамштайне", из-за урагана Милтон8 октября 2024, 14:41 • 13891 просмотр