Участники саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" поддержали Формулу мира: текст декларации

Участники третьего саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" подтвердили поддержку Украинской формуле мира как необходимой основы для восстановления мира в Украине. Также призвали все международное сообщество усиливать поддержку Украины в ее борьбе с агрессией рф. Об этом говорится в совместной декларации саммита, который состоялся 9 октября в Хорватии, передает УНН с ссылкой на ОП.

"Сегодня как участники Дубровницкого саммита мы принимаем такую декларацию:

Почти 1000 дней прошло с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину. Мы решительно осуждаем эту неспровоцированную, неоправданную и незаконную российскую агрессивную войну против Украины. Агрессивная война России является преступлением против украинского народа, грубым нарушением международного права, включая Устав ООН, а также большой угрозой миру, безопасности и стабильности Юго-Восточной Европы, всего Европейского континента и мира в целом. Наша поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ остается абсолютной. Мы подтверждаем нашу непоколебимую готовность продолжать оказывать Украине и ее народу всестороннюю поддержку столько, сколько потребуется. Мы выражаем уважение и сочувствие украинскому народу, который с 2014 года мужественно, с выносливостью и героизмом сопротивляется российской вооруженной агрессии. Опираясь на Совместную декларацию первого парламентского саммита международной Крымской платформы, принятую в Загребе 25 октября 2022 года, и результаты четвертого саммита международной Крымской платформы, который состоялся в Киеве 11 сентября 2024 года, мы подчеркиваем нашу непоколебимую приверженность восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым, путем дальнейшего предоставления Украине всесторонней помощи для противодействия российской агрессии. Мы полностью поддерживаем результаты Саммита по миру в Украине, который состоялся в Швейцарии в июне 2024 года. Путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру для Украины может основываться только на международном праве, включая Устав ООН. В связи с этим мы подтверждаем нашу поддержку Украинской формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского как необходимой основы для восстановления такого мира. Мы выражаем поддержку усилиям Украины в этом направлении и подчеркиваем нашу готовность активно участвовать в реализации пунктов Формулы мира. Мы призываем все международное сообщество, которое прилагает усилия по восстановлению международного мира и безопасности на глобальном уровне, усиливать поддержку Украины в ее продолжающейся борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность. В то же время мы призываем все страны не оказывать материальную или иную поддержку российской агрессивной войне. Мы подчеркнули важность согласованности с решениями и мерами Общей внешней политики и политики безопасности Европейского Союза. Мы подчеркиваем, что любая форма агрессии против суверенного государства является неприемлемой. Все страны должны воздерживаться от угрозы или использования силы против территориальной целостности, суверенитета или политической независимости любого государства. В этом контексте мы подчеркиваем, что вывод российских войск и военной техники со всей территории Украины, прекращение боевых действий и восстановление полного контроля Украины над ее государственными границами являются условиями для восстановления мира, которые не подлежат обсуждению. Мы решительно осуждаем любые попытки России принудительно и незаконно аннексировать части территории Украины. Такие попытки являются грубым нарушением международного права, включая Устав ООН, а также суверенитета и территориальной целостности Украины. Автономная Республика Крым, город Севастополь, Донецкая, Херсонская, Луганская и Запорожская области являются неотъемлемыми частями Украины. В этом контексте мы считаем так называемые выборы, проведенные Россией в марте и сентябре 2024 года на территории Украины, ничтожными. Мы подтверждаем нашу решительную готовность активизировать совместные усилия для обеспечения дальнейшего продвижения и взаимной поддержки партнеров в Юго-Восточной Европе, Украине, Республике Молдова и Грузии на их пути к членству в ЕС на основе соответствия достигнутым критериям. Присоединение этих новых членов к Европейскому Союзу является лучшей гарантией региональной стабильности, безопасности и процветания. Мы приветствуем открытие переговоров о вступлении в ЕС с Украиной, а также с Боснией и Герцеговиной и Республикой Молдова. Мы приветствуем тот факт, что на Вашингтонском саммите НАТО Союзники вновь подтвердили их обязательство продолжать поддерживать Украину на ее необратимом пути полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО. Мы еще раз подчеркиваем нашу твердую решимость привлечь к ответственности тех лиц, которые ответственны за преступление агрессии, преступления против человечности и военные преступления, совершенные во время агрессивной войны России против Украины. Мы отмечаем ратификацию Украиной Римского статута Международного уголовного суда как важный шаг к привлечению к ответственности за самые серьезные преступления, вызывающие обеспокоенность международного сообщества, и подчеркиваем важность обеспечения способности суда полноценно осуществлять свою юрисдикцию.

Мы соглашаемся продолжать сотрудничество и сосредотачивать усилия на освобождении всех военнопленных, незаконно задержанных лиц и возвращении всех незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинцев, особенно детей. Мы согласны, что темы продовольственной безопасности и разминирования пересекаются и взаимно усиливают друг друга. В соответствии с выводами Международной конференции доноров по гуманитарному разминированию в Украине, которая состоялась в Загребе 11-12 октября 2023 года, мы обсудили разминирование в контексте восстановления Украины как решающий первый шаг к безопасному возвращению людей и возобновлению экономической и сельскохозяйственной деятельности. Продовольственная безопасность не должна использоваться как оружие. Украинская сельскохозяйственная продукция должна безопасно и свободно поставляться в заинтересованные страны. В этом контексте свободная, полноценная и безопасная коммерческая навигация в соответствии с международным правом, а также доступ к морским портам в Черном и Азовском морях являются критически важными. Атаки на торговые суда в портах и вдоль всего маршрута следования, а также на гражданские порты и инфраструктуру гражданских портов недопустимы. Мы подчеркиваем критическую важность энергетической безопасности Украины, особенно учитывая приближение зимы. Украинские электростанции и энергетическая инфраструктура продолжают подвергаться массовым повреждениям в результате систематических и преднамеренных атак России. Сегодня мы рассмотрели возможности активизировать наши усилия, включая дальнейшее активное привлечение частного сектора, для обеспечения Украины оборудованием и финансированием, необходимыми для смягчения последствий. Мы также подчеркиваем необходимость большей координации и планирования на региональном уровне, а также создания эффективных электрических интерконнекторов для уменьшения негативных последствий повреждений, вызванных атаками России. Мы также подчеркиваем, что любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, защищенным, гарантированным и экологически чистым. В этом контексте мы подчеркиваем, что Запорожская атомная электростанция должна вернуться под полный суверенный контроль Украины и работать безопасно и надежно в соответствии с семью основополагающими принципами и пятью конкретными принципами МАГАТЭ, а также под ее наблюдением. Мы выражаем нашу готовность продолжать участвовать в текущих и послевоенных восстановлении и отстройке Украины для того, чтобы дать возможность украинскому народу восстановить свою страну, привлекая всех соответствующих партнеров, включая частные компании и международные финансовые институты, с целью обеспечения финансовой поддержки, инвестиций и экспертизы, необходимых для обеспечения процветающего будущего Украины. Не может быть свободной, мирной и процветающей Европы без свободной, мирной и процветающей Украины. Преданность участников саммита «Украина - Юго-Восточная Европа» в Дубровнике этой цели остается незыблемой.»

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