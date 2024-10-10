Участники саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" поддержали Формулу мира: текст декларации
Киев • УНН
Участники саммита в Хорватии подтвердили поддержку Украинской формулы мира и призвали усилить помощь Украине. Декларация осуждает российскую агрессию и подтверждает территориальную целостность Украины.
Участники третьего саммита "Украина - Юго-Восточная Европа" подтвердили поддержку Украинской формуле мира как необходимой основы для восстановления мира в Украине. Также призвали все международное сообщество усиливать поддержку Украины в ее борьбе с агрессией рф. Об этом говорится в совместной декларации саммита, который состоялся 9 октября в Хорватии, передает УНН с ссылкой на ОП.
"Сегодня как участники Дубровницкого саммита мы принимаем такую декларацию:
- Почти 1000 дней прошло с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину. Мы решительно осуждаем эту неспровоцированную, неоправданную и незаконную российскую агрессивную войну против Украины. Агрессивная война России является преступлением против украинского народа, грубым нарушением международного права, включая Устав ООН, а также большой угрозой миру, безопасности и стабильности Юго-Восточной Европы, всего Европейского континента и мира в целом.
- Наша поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ остается абсолютной. Мы подтверждаем нашу непоколебимую готовность продолжать оказывать Украине и ее народу всестороннюю поддержку столько, сколько потребуется.
- Мы выражаем уважение и сочувствие украинскому народу, который с 2014 года мужественно, с выносливостью и героизмом сопротивляется российской вооруженной агрессии.
- Опираясь на Совместную декларацию первого парламентского саммита международной Крымской платформы, принятую в Загребе 25 октября 2022 года, и результаты четвертого саммита международной Крымской платформы, который состоялся в Киеве 11 сентября 2024 года, мы подчеркиваем нашу непоколебимую приверженность восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым, путем дальнейшего предоставления Украине всесторонней помощи для противодействия российской агрессии.
- Мы полностью поддерживаем результаты Саммита по миру в Украине, который состоялся в Швейцарии в июне 2024 года. Путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру для Украины может основываться только на международном праве, включая Устав ООН. В связи с этим мы подтверждаем нашу поддержку Украинской формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского как необходимой основы для восстановления такого мира. Мы выражаем поддержку усилиям Украины в этом направлении и подчеркиваем нашу готовность активно участвовать в реализации пунктов Формулы мира.
- Мы призываем все международное сообщество, которое прилагает усилия по восстановлению международного мира и безопасности на глобальном уровне, усиливать поддержку Украины в ее продолжающейся борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность. В то же время мы призываем все страны не оказывать материальную или иную поддержку российской агрессивной войне. Мы подчеркнули важность согласованности с решениями и мерами Общей внешней политики и политики безопасности Европейского Союза.
- Мы подчеркиваем, что любая форма агрессии против суверенного государства является неприемлемой. Все страны должны воздерживаться от угрозы или использования силы против территориальной целостности, суверенитета или политической независимости любого государства. В этом контексте мы подчеркиваем, что вывод российских войск и военной техники со всей территории Украины, прекращение боевых действий и восстановление полного контроля Украины над ее государственными границами являются условиями для восстановления мира, которые не подлежат обсуждению.
- Мы решительно осуждаем любые попытки России принудительно и незаконно аннексировать части территории Украины. Такие попытки являются грубым нарушением международного права, включая Устав ООН, а также суверенитета и территориальной целостности Украины. Автономная Республика Крым, город Севастополь, Донецкая, Херсонская, Луганская и Запорожская области являются неотъемлемыми частями Украины. В этом контексте мы считаем так называемые выборы, проведенные Россией в марте и сентябре 2024 года на территории Украины, ничтожными.
- Мы подтверждаем нашу решительную готовность активизировать совместные усилия для обеспечения дальнейшего продвижения и взаимной поддержки партнеров в Юго-Восточной Европе, Украине, Республике Молдова и Грузии на их пути к членству в ЕС на основе соответствия достигнутым критериям. Присоединение этих новых членов к Европейскому Союзу является лучшей гарантией региональной стабильности, безопасности и процветания. Мы приветствуем открытие переговоров о вступлении в ЕС с Украиной, а также с Боснией и Герцеговиной и Республикой Молдова.
- Мы приветствуем тот факт, что на Вашингтонском саммите НАТО Союзники вновь подтвердили их обязательство продолжать поддерживать Украину на ее необратимом пути полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО.
- Мы еще раз подчеркиваем нашу твердую решимость привлечь к ответственности тех лиц, которые ответственны за преступление агрессии, преступления против человечности и военные преступления, совершенные во время агрессивной войны России против Украины.
- Мы отмечаем ратификацию Украиной Римского статута Международного уголовного суда как важный шаг к привлечению к ответственности за самые серьезные преступления, вызывающие обеспокоенность международного сообщества, и подчеркиваем важность обеспечения способности суда полноценно осуществлять свою юрисдикцию.
- Мы соглашаемся продолжать сотрудничество и сосредотачивать усилия на освобождении всех военнопленных, незаконно задержанных лиц и возвращении всех незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинцев, особенно детей.
- Мы согласны, что темы продовольственной безопасности и разминирования пересекаются и взаимно усиливают друг друга. В соответствии с выводами Международной конференции доноров по гуманитарному разминированию в Украине, которая состоялась в Загребе 11-12 октября 2023 года, мы обсудили разминирование в контексте восстановления Украины как решающий первый шаг к безопасному возвращению людей и возобновлению экономической и сельскохозяйственной деятельности. Продовольственная безопасность не должна использоваться как оружие. Украинская сельскохозяйственная продукция должна безопасно и свободно поставляться в заинтересованные страны. В этом контексте свободная, полноценная и безопасная коммерческая навигация в соответствии с международным правом, а также доступ к морским портам в Черном и Азовском морях являются критически важными. Атаки на торговые суда в портах и вдоль всего маршрута следования, а также на гражданские порты и инфраструктуру гражданских портов недопустимы.
- Мы подчеркиваем критическую важность энергетической безопасности Украины, особенно учитывая приближение зимы. Украинские электростанции и энергетическая инфраструктура продолжают подвергаться массовым повреждениям в результате систематических и преднамеренных атак России. Сегодня мы рассмотрели возможности активизировать наши усилия, включая дальнейшее активное привлечение частного сектора, для обеспечения Украины оборудованием и финансированием, необходимыми для смягчения последствий. Мы также подчеркиваем необходимость большей координации и планирования на региональном уровне, а также создания эффективных электрических интерконнекторов для уменьшения негативных последствий повреждений, вызванных атаками России.
- Мы также подчеркиваем, что любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, защищенным, гарантированным и экологически чистым. В этом контексте мы подчеркиваем, что Запорожская атомная электростанция должна вернуться под полный суверенный контроль Украины и работать безопасно и надежно в соответствии с семью основополагающими принципами и пятью конкретными принципами МАГАТЭ, а также под ее наблюдением.
- Мы выражаем нашу готовность продолжать участвовать в текущих и послевоенных восстановлении и отстройке Украины для того, чтобы дать возможность украинскому народу восстановить свою страну, привлекая всех соответствующих партнеров, включая частные компании и международные финансовые институты, с целью обеспечения финансовой поддержки, инвестиций и экспертизы, необходимых для обеспечения процветающего будущего Украины.
- Не может быть свободной, мирной и процветающей Европы без свободной, мирной и процветающей Украины. Преданность участников саммита «Украина - Юго-Восточная Европа» в Дубровнике этой цели остается незыблемой.»
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