Зеленський переговорив з президенткою Молдови Санду: у фокусі - співпраця і міжнародний саміт

Президент України запросив президентку Молдови Маю Санду взяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа. Мая Санду підтвердила свою участь, повідомив Глава держави у четвер у соцмережах, пише УНН.

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"Провів розмову з президенткою Молдови Маєю Санду. Молдова підтримує нас від самого початку повномасштабної російської агресії. Ми дуже цінуємо це і завжди будемо вдячні", - зазначив Президент.

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Як вказали в Офісі Президента, Володимир Зеленський і Мая Санду обговорили розвиток співпраці між Україною та Молдовою і на двосторонньому рівні, і в межах багатосторонніх форматів.

"Наші країни як сусіди та друзі співпрацюють у різних форматах, і кожен із них додає обом народам сили та безпеки. Запросив взяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа. Мая підтвердила свою участь. Дякую", - написав Зеленський.

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