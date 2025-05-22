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Зеленський обговорив з президенткою Північної Македонії шлях до членства в ЄС

Київ • УНН

 • 996 перегляди

Володимир Зеленський скоординував з Горданою Сіляновською-Давковою кроки до членства в ЄС. Також сторони обговорили підготовку до саміту лідерів країн Південно-Східної Європи.

Зеленський обговорив з президенткою Північної Македонії шлях до членства в ЄС

Президент України Володимир Зеленський скоординував кроки на шляху до членства в ЄС з президенткою Північної Македонії Горданою Сіляновською-Давковою, про що повідомив у соцмережах, пише УНН.

Говорив із Президенткою Північної Македонії Горданою Сіляновською-Давковою. Коротко поінформував про нашу дипломатичну роботу для якнайшвидшого досягнення справедливого миру. Говорили також про координацію кроків на шляху до членства в ЄС. Дякую за підтримку України

- написав Зеленський.

Також він вказав на "хороший формат співпраці Україна – Південно-Східна Європа", де сторони продовжують "працювати разом для ще більшої ефективності".

"Готуємо нашу наступну зустріч – саміт лідерів країн цього регіону. Важливо, щоб Північна Македонія була представлена на саміті", - наголосив Президент.

Зеленський анонсував саміт Україна - Південно-Східна Європа: прем'єр Греції вже пообіцяв бути22.05.25, 12:39 • 1588 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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