Зеленський обговорив з президенткою Північної Македонії шлях до членства в ЄС
Київ • УНН
Володимир Зеленський скоординував з Горданою Сіляновською-Давковою кроки до членства в ЄС. Також сторони обговорили підготовку до саміту лідерів країн Південно-Східної Європи.
Президент України Володимир Зеленський скоординував кроки на шляху до членства в ЄС з президенткою Північної Македонії Горданою Сіляновською-Давковою, про що повідомив у соцмережах, пише УНН.
Говорив із Президенткою Північної Македонії Горданою Сіляновською-Давковою. Коротко поінформував про нашу дипломатичну роботу для якнайшвидшого досягнення справедливого миру. Говорили також про координацію кроків на шляху до членства в ЄС. Дякую за підтримку України
Також він вказав на "хороший формат співпраці Україна – Південно-Східна Європа", де сторони продовжують "працювати разом для ще більшої ефективності".
"Готуємо нашу наступну зустріч – саміт лідерів країн цього регіону. Важливо, щоб Північна Македонія була представлена на саміті", - наголосив Президент.
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