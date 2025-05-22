Зеленський обговорив з президенткою Північної Македонії шлях до членства в ЄС

Президент України Володимир Зеленський скоординував кроки на шляху до членства в ЄС з президенткою Північної Македонії Горданою Сіляновською-Давковою, про що повідомив у соцмережах, пише УНН.

Говорив із Президенткою Північної Македонії Горданою Сіляновською-Давковою. Коротко поінформував про нашу дипломатичну роботу для якнайшвидшого досягнення справедливого миру. Говорили також про координацію кроків на шляху до членства в ЄС. Дякую за підтримку України - написав Зеленський.

Також він вказав на "хороший формат співпраці Україна – Південно-Східна Європа", де сторони продовжують "працювати разом для ще більшої ефективності".

"Готуємо нашу наступну зустріч – саміт лідерів країн цього регіону. Важливо, щоб Північна Македонія була представлена на саміті", - наголосив Президент.

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