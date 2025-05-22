Зеленский обсудил с президентом Северной Македонии членство в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский скоординировал шаги на пути к членству в ЕС с президентом Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой, о чем сообщил в соцсетях, пишет УНН.

Говорил с Президентом Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой. Кратко проинформировал о нашей дипломатической работе для скорейшего достижения справедливого мира. Говорили также о координации шагов на пути к членству в ЕС. Спасибо за поддержку Украины - написал Зеленский.

Также он указал на "хороший формат сотрудничества Украина – Юго-Восточная Европа", где стороны продолжают "работать вместе для еще большей эффективности".

"Готовим нашу следующую встречу – саммит лидеров стран этого региона. Важно, чтобы Северная Македония была представлена на саммите", - подчеркнул Президент.

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