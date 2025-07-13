В Іспанії сутички між ультраправими та мігрантами сколихнули місто: відомо про п'ятеро постраждалих

У Торре-Пачеко на південному сході Іспанії спалахнули масштабні сутички між ультраправими угрупованнями, місцевими жителями та мігрантами з Північної Африки. Конфлікт загострився після нападу на літнього чоловіка. Відомо про п’ятьох постраждалих та одного затриманого, влада готується до нових арештів пише УНН із посиланням на Reuters.

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Як вказано, в суботу 12 липня пізно ввечері в місті на південному сході Іспанії спалахнули жорстокі сутички між ультраправими групами, місцевими жителями та мігрантами з Північної Африки після нападу невідомих на початку тижня на літнього чоловіка.

П'ятеро людей отримали поранення, а одну було заарештовано під час заворушень у Торре-Пачеко - повідомили місцеві чиновники агентству Reuters.

Це один із найгірших подібних епізодів у країні за останні десятиліття. У неділю 13 липня в місті було тихіше, але урядові джерела повідомили, що "очікується більше арештів".

Журналіст Томмі Робінсон опублікував кадри сутичок.

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