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В Іспанії сутички між ультраправими та мігрантами сколихнули місто: відомо про п'ятеро постраждалих

Київ • УНН

 • 1270 перегляди

У Торре-Пачеко, Іспанія, спалахнули жорстокі сутички між ультраправими, місцевими жителями та мігрантами після нападу на літнього чоловіка. П'ятеро людей постраждали, одного затримано, очікуються нові арешти.

В Іспанії сутички між ультраправими та мігрантами сколихнули місто: відомо про п'ятеро постраждалих

У Торре-Пачеко на південному сході Іспанії спалахнули масштабні сутички між ультраправими угрупованнями, місцевими жителями та мігрантами з Північної Африки. Конфлікт загострився після нападу на літнього чоловіка. Відомо про п’ятьох постраждалих та одного затриманого, влада готується до нових арештів пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Як вказано, в суботу 12 липня пізно ввечері в місті на південному сході Іспанії спалахнули жорстокі сутички між ультраправими групами, місцевими жителями та мігрантами з Північної Африки після нападу невідомих на початку тижня на літнього чоловіка.

П'ятеро людей отримали поранення, а одну було заарештовано під час заворушень у Торре-Пачеко - повідомили місцеві чиновники агентству Reuters.

Це один із найгірших подібних епізодів у країні за останні десятиліття. У неділю 13 липня в місті було тихіше, але урядові джерела повідомили, що "очікується більше арештів".

Журналіст Томмі Робінсон опублікував кадри сутичок.

Нагадаємо

У Белграді продовжуються антиурядові протести, учасники яких закликали до повної блокади Сербії через жорстокість поліції та вимагають дострокових виборів.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини Світу
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Сербія
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