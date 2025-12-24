Таиланд и Камбоджа начали трехдневные военные переговоры для прекращения огня
Военные Таиланда и Камбоджи начали трехдневные переговоры по прекращению 16-дневного вооруженного противостояния, в результате которого погибло по меньшей мере 86 человек. Цель встречи – восстановить перемирие, достигнутое ранее при посредничестве Малайзии и США.
Военные представители Таиланда и Камбоджи начали переговоры на пограничном контрольно-пропускном пункте, пытаясь остановить 16-дневное вооруженное противостояние.
Детали
Встреча Генерального пограничного комитета продлится три дня. Ее цель – восстановить перемирие, которое ранее было достигнуто при посредничестве Малайзии и США, но впоследствии сорвано.
Эта встреча является важнейшим шагом с момента возобновления боевых действий и произошла после отдельных, но неудачных попыток Малайзии, Китая и Соединенных Штатов заставить обе страны сесть за стол переговоров
Ожидания от встречи министров обороны
Представитель Минобороны Таиланда контр-адмирал Сурасант Конгсири сообщил, что успех нынешних консультаций может проложить путь к прямому диалогу руководителей оборонных ведомств. По его словам, "если встреча секретариата пройдет гладко и приведет к соглашению, то 27 декабря состоится встреча министров обороны двух стран".
Формат переговоров
Диалог начался в среду под руководством генералов с обеих сторон. Представитель Министерства обороны Камбоджи Мали Сочеата подтвердила старт процесса в 16:30 по местному времени. Стороны пытаются урегулировать конфликт на южном участке общей границы длиной 817 километров, где наблюдается наибольшая напряженность.
