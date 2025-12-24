$42.100.05
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Таиланд и Камбоджа начали трехдневные военные переговоры для прекращения огня

Киев • УНН

 • 212 просмотра

Военные Таиланда и Камбоджи начали трехдневные переговоры по прекращению 16-дневного вооруженного противостояния, в результате которого погибло по меньшей мере 86 человек. Цель встречи – восстановить перемирие, достигнутое ранее при посредничестве Малайзии и США.

Таиланд и Камбоджа начали трехдневные военные переговоры для прекращения огня

Военные представители Таиланда и Камбоджи начали переговоры на пограничном контрольно-пропускном пункте, пытаясь остановить 16-дневное вооруженное противостояние. В результате ожесточенных столкновений на границе уже погибло по меньшей мере 86 человек. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Встреча Генерального пограничного комитета продлится три дня. Ее цель – восстановить перемирие, которое ранее было достигнуто при посредничестве Малайзии и США, но впоследствии сорвано. 

Таиланд и Камбоджа возвращаются к мирному соглашению - Трамп12.12.25, 20:21 • 4059 просмотров

Эта встреча является важнейшим шагом с момента возобновления боевых действий и произошла после отдельных, но неудачных попыток Малайзии, Китая и Соединенных Штатов заставить обе страны сесть за стол переговоров

– говорится в материале Reuters

Ожидания от встречи министров обороны

Представитель Минобороны Таиланда контр-адмирал Сурасант Конгсири сообщил, что успех нынешних консультаций может проложить путь к прямому диалогу руководителей оборонных ведомств. По его словам, "если встреча секретариата пройдет гладко и приведет к соглашению, то 27 декабря состоится встреча министров обороны двух стран".

Формат переговоров

Диалог начался в среду под руководством генералов с обеих сторон. Представитель Министерства обороны Камбоджи Мали Сочеата подтвердила старт процесса в 16:30 по местному времени. Стороны пытаются урегулировать конфликт на южном участке общей границы длиной 817 километров, где наблюдается наибольшая напряженность.

Таиланд и Камбоджа в очередной раз попытаются договориться о реальном прекращении огня22.12.25, 18:25 • 4181 просмотр

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Камбоджа
Малайзия
Reuters
Таиланд
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты