Камбоджа обвинила Таиланд в ударах вдоль границы и обратилась к США по поводу прекращения огня
Киев • УНН
Камбоджа заявляет об обстрелах со стороны Таиланда с 25 по 26 декабря, которые затронули деревни и храмы. Премьер-министр Камбоджи обратился к США с просьбой способствовать прекращению огня.
Камбоджа заявила об обстрелах со стороны таиландских войск вдоль границы и призвала США способствовать скорейшему прекращению огня. Об этом сообщает Kampuchea Thmey, передает УНН.
Детали
Министерство национальной обороны заявило, что таиландские войска совершили обстрелы и авиаудары с 25 декабря до утра 26 декабря, в результате чего были поражены села Прей Чан и Чук Чей, а также храмы Та Моун, Та Крабей и Преах Вихеар
Представитель ведомства генерал-лейтенант Мали Сочеата сообщила, что храмы неоднократно подвергались обстрелу, в частности, из Та-Маун и Преах-Вихеа. Также пострадали гражданские районы в провинциях Бантеймеанчей и Баттамбанг, в результате чего пострадали и повреждено имущество.
25 декабря премьер-министр Камбоджи Хун Манет во время телефонного разговора проинформировал государственного секретаря США Марко Рубио об эскалации ситуации на границе. Он подчеркнул приверженность Камбоджи к сдержанности и диалогу.
Марко Рубио, со своей стороны, подтвердил готовность Соединенных Штатов способствовать немедленному прекращению огня и поддержать мирные переговоры в соответствии с Совместной декларацией Куала-Лумпура.
Камбоджа призвала международное сообщество осудить действия Таиланда и поддержать срочные шаги, направленные на деэскалацию конфликта вдоль границы.
Напомним
Военные представители Таиланда и Камбоджи начали переговоры на пограничном контрольно-пропускном пункте, пытаясь остановить 16-дневное вооруженное противостояние. В результате ожесточенных столкновений на границе уже погибло по меньшей мере 86 человек.