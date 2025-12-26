$41.930.22
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
12:21 • 7426 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
11:18 • 18403 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
10:40 • 14743 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
10:39 • 13046 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
10:07 • 15921 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
09:23 • 18391 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30 • 34720 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22 • 16820 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
26 декабря, 08:10 • 32255 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
публикации
Эксклюзивы
Министр обороны Таиланда вылетает на переговоры с Камбоджей для подписания соглашения о перемирии

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Тайский министр обороны Накпханит вылетает на переговоры с Камбоджей для подписания соглашения о перемирии. Конфликт длится три недели, вызвав 98 смертей и полмиллиона беженцев.

Министр обороны Таиланда вылетает на переговоры с Камбоджей для подписания соглашения о перемирии
Фото: Reuters

В субботу министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит присоединится к переговорам с камбоджийской стороной, которые должны завершиться подписанием официального соглашения о прекращении огня. Премьер-министр Анутин Чарнвиракул подтвердил, что успех миссии зависит от способности министра найти общий язык с коллегой из Камбоджи и вернуть стороны к выполнению пакта, заключенного в июле при содействии президента США. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Бои на пограничном пункте между Таиландом и Камбоджей продолжаются со среды. Главной задачей министра является деэскалация конфликта, который за последние три недели привел к гибели 98 человек и появлению более полумиллиона беженцев.

Дипломатическое давление и ожидания

Переговоры проходят в условиях активного международного вмешательства. Помимо усилий главы блока АСЕАН и администрации США, давление на конфликтующие стороны оказывает Китай через своего спецпосланника Дэна Сицзюня.

Важно, чтобы мы оба сдержали обещания не угрожать, не оскорблять и не провоцировать, а также уменьшить враждебность между двумя странами 

– подчеркнул Анутин Чарнвиракул, комментируя ожидаемые результаты работы главы Минобороны.

Премьер также выразил надежду на окончательное урегулирование: "Я надеюсь, что на этот раз будет последний раз, когда мы подписываем такое соглашение, чтобы в этом районе был мир, и люди могли вернуться в свои дома". 

Боевые действия, охватившие территорию от лаосской границы до побережья, остаются следствием давних споров о демаркации 817-километровой границы между государствами.

Степан Гафтко

