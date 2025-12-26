Министр обороны Таиланда вылетает на переговоры с Камбоджей для подписания соглашения о перемирии
Киев • УНН
Тайский министр обороны Накпханит вылетает на переговоры с Камбоджей для подписания соглашения о перемирии. Конфликт длится три недели, вызвав 98 смертей и полмиллиона беженцев.
В субботу министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит присоединится к переговорам с камбоджийской стороной, которые должны завершиться подписанием официального соглашения о прекращении огня. Премьер-министр Анутин Чарнвиракул подтвердил, что успех миссии зависит от способности министра найти общий язык с коллегой из Камбоджи и вернуть стороны к выполнению пакта, заключенного в июле при содействии президента США. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Бои на пограничном пункте между Таиландом и Камбоджей продолжаются со среды. Главной задачей министра является деэскалация конфликта, который за последние три недели привел к гибели 98 человек и появлению более полумиллиона беженцев.
Дипломатическое давление и ожидания
Переговоры проходят в условиях активного международного вмешательства. Помимо усилий главы блока АСЕАН и администрации США, давление на конфликтующие стороны оказывает Китай через своего спецпосланника Дэна Сицзюня.
Камбоджа обвинила Таиланд в ударах вдоль границы и обратилась к США по поводу прекращения огня26.12.25, 09:55 • 2790 просмотров
Важно, чтобы мы оба сдержали обещания не угрожать, не оскорблять и не провоцировать, а также уменьшить враждебность между двумя странами
Премьер также выразил надежду на окончательное урегулирование: "Я надеюсь, что на этот раз будет последний раз, когда мы подписываем такое соглашение, чтобы в этом районе был мир, и люди могли вернуться в свои дома".
Боевые действия, охватившие территорию от лаосской границы до побережья, остаются следствием давних споров о демаркации 817-километровой границы между государствами.
Таиланд и Камбоджа начали трехдневные военные переговоры для прекращения огня24.12.25, 19:39 • 4384 просмотра