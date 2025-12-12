Премьер-министр Таиланда распустил парламент страны
Киев • УНН
Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул распустил парламент в пятницу после трех месяцев пребывания в должности, согласно королевскому указу, что открывает путь к всеобщим выборам в начале следующего года. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.
Детали
Этот шаг произошел раньше, чем ожидалось, и на фоне новых смертельных столкновений между Таиландом и Камбоджей вдоль их спорной границы.
Палата представителей распущена для проведения новых всеобщих выборов членов Палаты
Анутин Чарнвиракул из консервативной партии Бумджаитай стал премьер-министром в сентябре после того, как его предшественник был отстранен от должности судом за нарушение этических норм.
Ранее в этом году он обещал распустить нижнюю палату — официальный шаг для назначения выборов — и провести голосование до начала 2026 года.
Ожидалось, что Анутин будет ждать до Рождества, прежде чем распускать парламент.
Этот шаг происходит на фоне новых боев на границе с Камбоджей, где столкновения уже унесли жизни по меньшей мере 20 человек и вынудили покинуть дома около 600 000 человек, преимущественно в Таиланде.
Поскольку правительство является малочисленным и внутриполитическая ситуация полна многочисленных вызовов, правительство не может в дальнейшем осуществлять государственное управление непрерывно, эффективно и стабильно. Поэтому соответствующим решением является роспуск Палаты представителей и проведение новых всеобщих выборов
По тайскому законодательству выборы должны быть проведены в течение 45–60 дней после роспуска парламента, что означает, что голосование ожидается в конце января или в начале февраля.
Дополнение
Консерватор, поддерживающий легализацию каннабиса, пришел к власти в сентябре при поддержке коалиции, которая поставила условием роспуск парламента, и стал третьим руководителем страны за два года.
Когда-то он был союзником влиятельного политического клана Таксина Чинавата, который доминировал в тайской политике с начала века, но в последнее время теряет позиции из-за ряда юридических и политических ударов.
Анутин разорвал коалицию с их партией Феу Тхай этим летом, очевидно, из-за возмущения поведением бывшей премьер-министерки Паетонгтарн Чинаваты во время пограничного конфликта с Камбоджей.
За три месяца у власти Анутину пришлось иметь дело с эскалацией военного конфликта с Камбоджей, а также с атаками на мошеннические центры в Мьянме, что вынуждают сотни людей переходить границу в Таиланд, и со смертью бывшей королевы Сирикит в октябре.
Напомним
Столкновения между Таиландом и Камбоджей снова резко обострились. Камбоджа заявила о новых авиаударах со стороны Таиланда, а вдоль спорного региона вспыхнули ожесточенные бои с использованием артиллерии.