Премьер-министр Таиланда распустил парламент страны

Эксклюзив
07:00 • 1056 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 10927 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 24030 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00 • 32906 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 29997 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 31771 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 43064 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 21595 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 21650 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 17130 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
Белый дом: администрация Трампа отправит представителя на мирные переговоры в Европе при одном условии11 декабря, 22:31 • 3364 просмотра
Зеленский рассматривает проведение референдума по Донбассу на фоне давления США - Bloomberg11 декабря, 23:00 • 4594 просмотра
План "Б": Орбан готовит изменение Конституции Венгрии для получения президентских полномочий в случае поражения на выборах - Bloomberg02:14 • 8758 просмотра
Фицо заявил, что Словакия будет блокировать финансирование военных нужд Украины03:58 • 7304 просмотра
В РФ фактически отклонили семь пунктов мирного плана США, включая территориальный обмен и гарантии безопасности - ISW04:30 • 9238 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 13:44 • 43055 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 49446 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
11 декабря, 08:43 • 49940 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 60747 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 61324 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 31274 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 33421 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 38756 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 34886 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 43219 просмотра
Премьер-министр Таиланда распустил парламент страны

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Премьер-министр Таиланда распустил парламент через три месяца после вступления в должность, открывая путь к всеобщим выборам в начале следующего года. Этот шаг произошел на фоне новых смертельных столкновений между Таиландом и Камбоджей.

Премьер-министр Таиланда распустил парламент страны

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул распустил парламент в пятницу после трех месяцев пребывания в должности, согласно королевскому указу, что открывает путь к всеобщим выборам в начале следующего года. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

Этот шаг произошел раньше, чем ожидалось, и на фоне новых смертельных столкновений между Таиландом и Камбоджей вдоль их спорной границы.

Палата представителей распущена для проведения новых всеобщих выборов членов Палаты

- говорится в указе, опубликованном в Royal Gazette.

Анутин Чарнвиракул из консервативной партии Бумджаитай стал премьер-министром в сентябре после того, как его предшественник был отстранен от должности судом за нарушение этических норм.

Столкновения между Таиландом и Камбоджей продолжаются, Трамп заявил о намерении вмешаться10.12.25, 18:36 • 3552 просмотра

Ранее в этом году он обещал распустить нижнюю палату — официальный шаг для назначения выборов — и провести голосование до начала 2026 года.

Ожидалось, что Анутин будет ждать до Рождества, прежде чем распускать парламент.

Этот шаг происходит на фоне новых боев на границе с Камбоджей, где столкновения уже унесли жизни по меньшей мере 20 человек и вынудили покинуть дома около 600 000 человек, преимущественно в Таиланде.

Поскольку правительство является малочисленным и внутриполитическая ситуация полна многочисленных вызовов, правительство не может в дальнейшем осуществлять государственное управление непрерывно, эффективно и стабильно. Поэтому соответствующим решением является роспуск Палаты представителей и проведение новых всеобщих выборов

говорится в Royal Gazette со ссылкой на отчет.

По тайскому законодательству выборы должны быть проведены в течение 45–60 дней после роспуска парламента, что означает, что голосование ожидается в конце января или в начале февраля.

Дополнение

Консерватор, поддерживающий легализацию каннабиса, пришел к власти в сентябре при поддержке коалиции, которая поставила условием роспуск парламента, и стал третьим руководителем страны за два года.

Когда-то он был союзником влиятельного политического клана Таксина Чинавата, который доминировал в тайской политике с начала века, но в последнее время теряет позиции из-за ряда юридических и политических ударов.

Анутин разорвал коалицию с их партией Феу Тхай этим летом, очевидно, из-за возмущения поведением бывшей премьер-министерки Паетонгтарн Чинаваты во время пограничного конфликта с Камбоджей.

За три месяца у власти Анутину пришлось иметь дело с эскалацией военного конфликта с Камбоджей, а также с атаками на мошеннические центры в Мьянме, что вынуждают сотни людей переходить границу в Таиланд, и со смертью бывшей королевы Сирикит в октябре.

Напомним

Столкновения между Таиландом и Камбоджей снова резко обострились. Камбоджа заявила о новых авиаударах со стороны Таиланда, а вдоль спорного региона вспыхнули ожесточенные бои с использованием артиллерии.

Ольга Розгон

