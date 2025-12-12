Премьер-министр Таиланда распустил парламент страны

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул распустил парламент в пятницу после трех месяцев пребывания в должности, согласно королевскому указу, что открывает путь к всеобщим выборам в начале следующего года. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

Этот шаг произошел раньше, чем ожидалось, и на фоне новых смертельных столкновений между Таиландом и Камбоджей вдоль их спорной границы.

Палата представителей распущена для проведения новых всеобщих выборов членов Палаты - говорится в указе, опубликованном в Royal Gazette.

Анутин Чарнвиракул из консервативной партии Бумджаитай стал премьер-министром в сентябре после того, как его предшественник был отстранен от должности судом за нарушение этических норм.

Столкновения между Таиландом и Камбоджей продолжаются, Трамп заявил о намерении вмешаться

Ранее в этом году он обещал распустить нижнюю палату — официальный шаг для назначения выборов — и провести голосование до начала 2026 года.

Ожидалось, что Анутин будет ждать до Рождества, прежде чем распускать парламент.

Этот шаг происходит на фоне новых боев на границе с Камбоджей, где столкновения уже унесли жизни по меньшей мере 20 человек и вынудили покинуть дома около 600 000 человек, преимущественно в Таиланде.

Поскольку правительство является малочисленным и внутриполитическая ситуация полна многочисленных вызовов, правительство не может в дальнейшем осуществлять государственное управление непрерывно, эффективно и стабильно. Поэтому соответствующим решением является роспуск Палаты представителей и проведение новых всеобщих выборов говорится в Royal Gazette со ссылкой на отчет.

По тайскому законодательству выборы должны быть проведены в течение 45–60 дней после роспуска парламента, что означает, что голосование ожидается в конце января или в начале февраля.

Дополнение

Консерватор, поддерживающий легализацию каннабиса, пришел к власти в сентябре при поддержке коалиции, которая поставила условием роспуск парламента, и стал третьим руководителем страны за два года.

Когда-то он был союзником влиятельного политического клана Таксина Чинавата, который доминировал в тайской политике с начала века, но в последнее время теряет позиции из-за ряда юридических и политических ударов.

Анутин разорвал коалицию с их партией Феу Тхай этим летом, очевидно, из-за возмущения поведением бывшей премьер-министерки Паетонгтарн Чинаваты во время пограничного конфликта с Камбоджей.

За три месяца у власти Анутину пришлось иметь дело с эскалацией военного конфликта с Камбоджей, а также с атаками на мошеннические центры в Мьянме, что вынуждают сотни людей переходить границу в Таиланд, и со смертью бывшей королевы Сирикит в октябре.

Напомним

Столкновения между Таиландом и Камбоджей снова резко обострились. Камбоджа заявила о новых авиаударах со стороны Таиланда, а вдоль спорного региона вспыхнули ожесточенные бои с использованием артиллерии.