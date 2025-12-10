$42.180.11
16:59 • 374 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
14:44 • 4696 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
14:20 • 11921 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
13:11 • 14899 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
12:48 • 16521 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
11:35 • 16413 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
10 декабря, 11:00 • 14272 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 25232 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 08:28 • 17168 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 27573 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
Столкновения между Таиландом и Камбоджей продолжаются, Трамп заявил о намерении вмешаться

Киев • УНН

 678 просмотра

Таиланд и Камбоджа обвиняют друг друга в нападениях на гражданское население после обстрелов в среду. Президент США Дональд Трамп заявил, что попытается вмешаться для прекращения боевых действий.

Столкновения между Таиландом и Камбоджей продолжаются, Трамп заявил о намерении вмешаться

Таиланд и Камбоджа обменялись обвинениями в нападениях на гражданское население после артиллерийских и ракетных обстрелов в среду, что стало одним из самых ожесточенных боев за последние месяцы, тогда как президент США Дональд Трамп заявил, что попытается вмешаться для прекращения боевых действий. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Трамп, который "способствовал" ранее перемирию между этими странами, заявил, что вмешается снова для спасения мира, заключенного им в 2025 году. Столкновения бушевали в более чем десятке мест вдоль общей границы протяженностью 817 километров.

Война между Таиландом и Камбоджей: авиаудары привели к срыву хрупкого перемирия – стороны обвиняют друг друга08.12.25, 18:12 • 3054 просмотра

Эти бои являются одними из самых ожесточенных со времен пятидневной битвы в июле, которую Трамп остановил призывами к обоим лидерам прекратить то, что было названо худшим конфликтом в новейшей истории между двумя странами. Оба соседа из Юго-Восточной Азии обвиняют друг друга в столкновениях, которые начались в понедельник и продолжают усиливать напряжение в регионе.

Бои продолжаются два дня: Камбоджа обещает ожесточенную борьбу против Таиланда в условиях эскалации пограничного конфликта09.12.25, 17:04 • 2722 просмотра

Степан Гафтко

Столкновения
Камбоджа
Reuters
Таиланд