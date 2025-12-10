Столкновения между Таиландом и Камбоджей продолжаются, Трамп заявил о намерении вмешаться
Киев • УНН
Таиланд и Камбоджа обменялись обвинениями в нападениях на гражданское население после артиллерийских и ракетных обстрелов в среду, что стало одним из самых ожесточенных боев за последние месяцы, тогда как президент США Дональд Трамп заявил, что попытается вмешаться для прекращения боевых действий. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Трамп, который "способствовал" ранее перемирию между этими странами, заявил, что вмешается снова для спасения мира, заключенного им в 2025 году. Столкновения бушевали в более чем десятке мест вдоль общей границы протяженностью 817 километров.
Эти бои являются одними из самых ожесточенных со времен пятидневной битвы в июле, которую Трамп остановил призывами к обоим лидерам прекратить то, что было названо худшим конфликтом в новейшей истории между двумя странами. Оба соседа из Юго-Восточной Азии обвиняют друг друга в столкновениях, которые начались в понедельник и продолжают усиливать напряжение в регионе.
