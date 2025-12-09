$42.070.01
49.020.03
ukenru
10:59 • 10160 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
10:26 • 18017 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 39132 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 26608 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 29578 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 39788 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 33714 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 35163 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 32835 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 34759 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
публикации
Эксклюзивы
Нефть марки Brent

Бои продолжаются два дня: Камбоджа обещает ожесточенную борьбу против Таиланда в условиях эскалации пограничного конфликта

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Камбоджа и Таиланд продолжают вести боевые действия в течение двух дней после срыва хрупкого перемирия. Тысячи жителей приграничных регионов вынуждены покидать дома и эвакуироваться.

Бои продолжаются два дня: Камбоджа обещает ожесточенную борьбу против Таиланда в условиях эскалации пограничного конфликта

Пограничный конфликт между Камбоджей и Таиландом резко обострился, и влиятельный глава Сената Камбоджи Хун Сен пообещал "ожесточенную борьбу" против своего соседа. Широкомасштабные возобновленные боевые действия, продолжающиеся уже второй день, заставили десятки тысяч мирных жителей бежать из приграничных районов. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Бои вспыхнули после столкновения в воскресенье, во время которого были ранены двое тайских солдат, что сорвало предыдущее перемирие. Сейчас обе стороны обещают продолжать борьбу. Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил, что Камбоджа до сих пор не обращалась к Таиланду относительно возможных переговоров. 

Мы должны делать то, что должны делать. Правительство будет поддерживать все виды военных операций, как это было запланировано ранее 

– сказал он.

Хун Сен, которого до сих пор считают фактическим лидером Камбоджи, заявил, что его страна воздержалась от ответных мер в понедельник, но ночью начала отвечать на действия тайских военных. 

Таиланд нанес авиаудары по Камбодже после гибели солдата08.12.25, 06:38 • 5696 просмотров

Камбоджа хочет мира, но Камбоджа вынуждена бороться, чтобы защитить свою территорию

– написал он. 

Тайские военные заявили, что Камбоджа атаковала их позиции артиллерией, ракетами и беспилотниками, тогда как обе стороны обвиняют друг друга в том, что первой открыла огонь.

Эскалация привела к жертвам и массовой эвакуации. Камбоджийские военные сообщили, что в результате новых боевых действий погибло семеро мирных жителей и 20 получили ранения, тогда как представитель тайских военных сообщил об убийстве трех солдат. Тайская армия нанесла авиаудары вдоль границы, которые назвала оборонительными действиями, направленными против военных объектов. Из-за обострения в четырех приграничных провинциях Таиланда было создано почти 500 временных убежищ, где разместилось более 125 тысяч человек. Жители сел с обеих сторон границы бегут в безопасное место. 

Война между Таиландом и Камбоджей: авиаудары привели к срыву хрупкого перемирия – стороны обвиняют друг друга08.12.25, 18:12 • 2820 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Село
Военное положение
Столкновения
Камбоджа
Ассошиэйтед Пресс
Таиланд