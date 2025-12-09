Бои продолжаются два дня: Камбоджа обещает ожесточенную борьбу против Таиланда в условиях эскалации пограничного конфликта

Пограничный конфликт между Камбоджей и Таиландом резко обострился, и влиятельный глава Сената Камбоджи Хун Сен пообещал "ожесточенную борьбу" против своего соседа. Широкомасштабные возобновленные боевые действия, продолжающиеся уже второй день, заставили десятки тысяч мирных жителей бежать из приграничных районов. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Бои вспыхнули после столкновения в воскресенье, во время которого были ранены двое тайских солдат, что сорвало предыдущее перемирие. Сейчас обе стороны обещают продолжать борьбу. Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил, что Камбоджа до сих пор не обращалась к Таиланду относительно возможных переговоров.

Мы должны делать то, что должны делать. Правительство будет поддерживать все виды военных операций, как это было запланировано ранее – сказал он.

Хун Сен, которого до сих пор считают фактическим лидером Камбоджи, заявил, что его страна воздержалась от ответных мер в понедельник, но ночью начала отвечать на действия тайских военных.

Таиланд нанес авиаудары по Камбодже после гибели солдата

Камбоджа хочет мира, но Камбоджа вынуждена бороться, чтобы защитить свою территорию – написал он.

Тайские военные заявили, что Камбоджа атаковала их позиции артиллерией, ракетами и беспилотниками, тогда как обе стороны обвиняют друг друга в том, что первой открыла огонь.

Эскалация привела к жертвам и массовой эвакуации. Камбоджийские военные сообщили, что в результате новых боевых действий погибло семеро мирных жителей и 20 получили ранения, тогда как представитель тайских военных сообщил об убийстве трех солдат. Тайская армия нанесла авиаудары вдоль границы, которые назвала оборонительными действиями, направленными против военных объектов. Из-за обострения в четырех приграничных провинциях Таиланда было создано почти 500 временных убежищ, где разместилось более 125 тысяч человек. Жители сел с обеих сторон границы бегут в безопасное место.

