Бої тривають два дні: Камбоджа обіцяє запеклу боротьбу проти Таїланду в умовах ескалації прикордонного конфлікту
Київ • УНН
Камбоджа та Таїланд продовжують вести бойові дії протягом двох днів після зриву крихкого перемир'я. Тисячі жителів прикордонних регіонів вимушені покидати домівки та евакуюватися.
Прикордонний конфлікт між Камбоджею та Таїландом різко загострився, і впливовий голова Сенату Камбоджі Хун Сен пообіцяв "запеклу боротьбу" проти свого сусіда. Широкомасштабні відновлені бойові дії, які тривають вже другий день, змусили десятки тисяч мирних жителів тікати з прикордонних районів. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
Бої спалахнули після сутички в неділю, під час якої було поранено двох тайських солдатів, що зірвало попереднє перемир'я. Наразі обидві сторони обіцяють продовжувати боротьбу. Прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул заявив, що Камбоджа досі не зверталася до Таїланду щодо можливих переговорів.
Ми повинні робити те, що повинні робити. Уряд підтримуватиме всі види військових операцій, як це було заплановано раніше
Хун Сен, якого досі вважають фактичним лідером Камбоджі, заявив, що його країна утрималася від заходів у відповідь у понеділок, але вночі почала відповідати на дії тайських військових.
Таїланд завдав авіаударів по Камбоджі після загибелі солдата08.12.25, 06:38 • 5702 перегляди
Камбоджа хоче миру, але Камбоджа змушена боротися, щоб захистити свою територію
Тайські військові заявили, що Камбоджа атакувала їхні позиції артилерією, ракетами та безпілотниками, тоді як обидві сторони звинувачують одна одну у тому, що першою відкрила вогонь.
Ескалація призвела до жертв та масової евакуації. Камбоджійські військові повідомили, що в результаті нових бойових дій загинуло семеро мирних жителів та 20 отримали поранення, тоді як речник тайських військових повідомив про вбивство трьох солдатів. Тайська армія завдала авіаударів уздовж кордону, які назвала оборонними діями, спрямованими проти військових об'єктів. Через загострення у чотирьох прикордонних провінціях Таїланду було створено майже 500 тимчасових притулків, де розмістилося понад 125 тисяч осіб. Жителі сіл з обох боків кордону тікають у безпечне місце.
Війна між Таїландом та Камбоджею: авіаудари призвело до зриву крихкого перемир'я – сторони звинувачують одна одну 08.12.25, 18:12 • 2828 переглядiв