Бої тривають два дні: Камбоджа обіцяє запеклу боротьбу проти Таїланду в умовах ескалації прикордонного конфлікту

Прикордонний конфлікт між Камбоджею та Таїландом різко загострився, і впливовий голова Сенату Камбоджі Хун Сен пообіцяв "запеклу боротьбу" проти свого сусіда. Широкомасштабні відновлені бойові дії, які тривають вже другий день, змусили десятки тисяч мирних жителів тікати з прикордонних районів. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Бої спалахнули після сутички в неділю, під час якої було поранено двох тайських солдатів, що зірвало попереднє перемир'я. Наразі обидві сторони обіцяють продовжувати боротьбу. Прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул заявив, що Камбоджа досі не зверталася до Таїланду щодо можливих переговорів.

– сказав він.

Ми повинні робити те, що повинні робити. Уряд підтримуватиме всі види військових операцій, як це було заплановано раніше

Хун Сен, якого досі вважають фактичним лідером Камбоджі, заявив, що його країна утрималася від заходів у відповідь у понеділок, але вночі почала відповідати на дії тайських військових.

Таїланд завдав авіаударів по Камбоджі після загибелі солдата

Камбоджа хоче миру, але Камбоджа змушена боротися, щоб захистити свою територію