7 грудня, 17:16 • 12491 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
7 грудня, 16:33 • 21243 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 21268 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 26308 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 51338 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 62150 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 66619 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 58832 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 61230 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 57375 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
Таїланд завдав авіаударів по Камбоджі після загибелі солдата

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Таїланд здійснив авіаудари по військових об'єктах Камбоджі після загибелі тайського солдата. Сторони звинувачують одна одну в порушенні угоди про припинення вогню, укладеної за посередництва Трампа.

Таїланд завдав авіаударів по Камбоджі після загибелі солдата

Таїланд завдав авіаударів по військових об'єктах Камбоджі після того, як у зіткненнях загинув тайський солдат і ще четверо були поранені. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

Деталі

За словами тайських військових, вони провели повітряні та наземні операції після того, як камбоджійські сили відкрили вогонь по кількох прикордонних пунктах, використовуючи стрілецьку зброю, кулемети, міномети та артилерію.

Усі місії були сплановані та виконані відповідно до протоколів безпеки та відповідних міжнародних законів, з найвищим пріоритетом у запобіганні шкоди цивільному населенню

– йдеться у заяві Королівських ВПС Таїланду.

Тим часом Міністерство оборони Камбоджі підтвердило, що тайські військові здійснили атаку після кількох днів того, що вони назвали "провокаційними діями тайської армії".

Контекст

Тривала напруженість між Таїландом та Камбоджею переросла у смертельне насильство 24 липня, що спричинило п'ять днів військових зіткнень у кількох районах вздовж кордону протяжністю приблизно 800 кілометрів. Бої стали найсмертоноснішими в новітній історії, в результаті яких загинуло майже чотири десятки людей, ще понад 300 000 осіб залишилися без домівок.

Угоду про припинення вогню було досягнуто через кілька днів під час переговорів у Малайзії, а мирну угоду підписали в жовтні на церемонії, яку провів президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо

15 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація між Таїландом і Камбоджею стабілізується після його телефонної розмови із лідерами країн.

Напруженість на кордоні Таїланду та Камбоджі: загинула людина, країни знову на порозі війни - Reuters12.11.25, 16:23 • 3531 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Сутички
Камбоджа
Таїланд
Дональд Трамп