Таїланд завдав авіаударів по Камбоджі після загибелі солдата

Таїланд завдав авіаударів по військових об'єктах Камбоджі після того, як у зіткненнях загинув тайський солдат і ще четверо були поранені. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

Деталі

За словами тайських військових, вони провели повітряні та наземні операції після того, як камбоджійські сили відкрили вогонь по кількох прикордонних пунктах, використовуючи стрілецьку зброю, кулемети, міномети та артилерію.

Усі місії були сплановані та виконані відповідно до протоколів безпеки та відповідних міжнародних законів, з найвищим пріоритетом у запобіганні шкоди цивільному населенню – йдеться у заяві Королівських ВПС Таїланду.

Тим часом Міністерство оборони Камбоджі підтвердило, що тайські військові здійснили атаку після кількох днів того, що вони назвали "провокаційними діями тайської армії".

Контекст

Тривала напруженість між Таїландом та Камбоджею переросла у смертельне насильство 24 липня, що спричинило п'ять днів військових зіткнень у кількох районах вздовж кордону протяжністю приблизно 800 кілометрів. Бої стали найсмертоноснішими в новітній історії, в результаті яких загинуло майже чотири десятки людей, ще понад 300 000 осіб залишилися без домівок.

Угоду про припинення вогню було досягнуто через кілька днів під час переговорів у Малайзії, а мирну угоду підписали в жовтні на церемонії, яку провів президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо

15 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація між Таїландом і Камбоджею стабілізується після його телефонної розмови із лідерами країн.

Напруженість на кордоні Таїланду та Камбоджі: загинула людина, країни знову на порозі війни - Reuters