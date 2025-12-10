Зіткнення між Таїландом і Камбоджею тривають, Трамп заявив про намір втрутитися
Київ • УНН
Таїланд і Камбоджа звинувачують один одного в нападах на цивільне населення після обстрілів у середу. Президент США Дональд Трамп заявив, що спробує втрутитися для припинення бойових дій.
Деталі
Трамп, який "сприяв" раніше перемир'ю між цими країнами, заявив, що втрутиться знову для порятунку миру, укладеного ним у 2025 році. Зіткнення вирували у більш ніж десятку місць уздовж спільного кордону протяжністю 817 кілометрів.
Ці бої є одними з найзапекліших з часів п'ятиденної битви в липні, яку Трамп зупинив закликами до обох лідерів припинити те, що було названо найгіршим конфліктом в новітній історії між двома країнами. Обидва сусіди з Південно-Східної Азії звинувачують одне одного у зіткненнях, які розпочалися у понеділок і продовжують посилювати напругу в регіоні.
