14:44 • 3012 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
14:20 • 10387 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
13:11 • 13892 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
12:48 • 15620 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
12:17 • 19993 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
11:35 • 16079 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
11:00 • 14084 перегляди
Оборона Покровська продовжується, контролюється майже 13 кв. км на півночі міста - угруповання "Схід"
Ексклюзив
10 грудня, 09:54 • 24652 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 08:28 • 17082 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 27539 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
Зіткнення між Таїландом і Камбоджею тривають, Трамп заявив про намір втрутитися

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Таїланд і Камбоджа звинувачують один одного в нападах на цивільне населення після обстрілів у середу. Президент США Дональд Трамп заявив, що спробує втрутитися для припинення бойових дій.

Зіткнення між Таїландом і Камбоджею тривають, Трамп заявив про намір втрутитися

Таїланд і Камбоджа обмінялися звинуваченнями у нападах на цивільне населення після артилерійських та ракетних обстрілів у середу, що стало одним із найзапекліших боїв за останні місяці, тоді як президент США Дональд Трамп заявив, що спробує втрутитися для припинення бойових дій. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Трамп, який "сприяв" раніше перемир'ю між цими країнами, заявив, що втрутиться знову для порятунку миру, укладеного ним у 2025 році. Зіткнення вирували у більш ніж десятку місць уздовж спільного кордону протяжністю 817 кілометрів.

Війна між Таїландом та Камбоджею: авіаудари призвело до зриву крихкого перемир'я – сторони звинувачують одна одну 08.12.25, 18:12 • 3052 перегляди

Ці бої є одними з найзапекліших з часів п'ятиденної битви в липні, яку Трамп зупинив закликами до обох лідерів припинити те, що було названо найгіршим конфліктом в новітній історії між двома країнами. Обидва сусіди з Південно-Східної Азії звинувачують одне одного у зіткненнях, які розпочалися у понеділок і продовжують посилювати напругу в регіоні.

Бої тривають два дні: Камбоджа обіцяє запеклу боротьбу проти Таїланду в умовах ескалації прикордонного конфлікту09.12.25, 17:04 • 2714 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Сутички
Камбоджа
Reuters
Таїланд