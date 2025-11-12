$42.010.06
12 листопада, 15:53
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00
Міністр енергетики Гринчук подала у відставку
12 листопада, 14:21
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38
Інцидент на матчі "Олександрія" - "Полісся": що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57
Операція "Мідас": правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Президент Польщі погрожує блокувати призначення суддів, гальмуючи судову реформу уряду Туска

Київ • УНН

 • 2580 перегляди

Кароль Навроцький заявив, що блокуватиме призначення суддів у Польщі, які ставлять під сумнів статус колег, призначених за суперечливою реформою. Це може стати перепоною для судової реформи уряду Дональда Туска.

Президент Польщі погрожує блокувати призначення суддів, гальмуючи судову реформу уряду Туска

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що блокуватиме висування та підвищення суддів, які ставлять під сумнів статус своїх колег, призначених за суперечливою реформою попереднього уряду. Такий крок може стати серйозною перепоною для судової реформи, яку просуває проєвропейський кабінет Дональда Туска. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Протягом наступних п’яти років судді, які ставлять під сумнів конституційний та правовий лад Республіки Польща, не можуть розраховувати ні на підвищення по службі, якщо це залежить від Президента, ні на суддівське висунення

– заявив Навроцький у середу.

Президент Польщі заявив про “брак вдячності полякам” від України06.11.25, 20:16 • 10660 переглядiв

Президент повідомив, що вже відмовився висунути 46 кандидатур суддів, підкресливши, що судді мають "виносити вердикти відповідно до конституції та польського законодавства, а не ділитися на "нео" та "палео"".

Такі терміни у Польщі символізують глибокий поділ у судовій системі: "неосудді" – це ті, кого призначили після реформи 2018 року, а "палео" – судді, які виступають проти неї.

Польський Сейм відхилив законопроєкт Навроцького про допомогу українським біженцям07.11.25, 23:28 • 4713 переглядiв

Міністр юстиції Вальдемар Зурек розкритикував дії президента, зауваживши, що той "може намагатися скористатися повноваженнями, яких йому не надано конституцією".

Речник уряду Адам Шлапка додав, що судді мають право ставити під сумнів статус інших суддів, а заява Навроцького "є підставою для сумнівів у незалежності судів та неупередженості суддів".

Президент Польщі Навроцький подав до Сейму законопроєкт проти "бандеризму"29.09.25, 23:10 • 13389 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Кароль Навроцький
Дональд Туск
Польща