Президент Польщі погрожує блокувати призначення суддів, гальмуючи судову реформу уряду Туска
Київ • УНН
Кароль Навроцький заявив, що блокуватиме призначення суддів у Польщі, які ставлять під сумнів статус колег, призначених за суперечливою реформою. Це може стати перепоною для судової реформи уряду Дональда Туска.
Деталі
Протягом наступних п’яти років судді, які ставлять під сумнів конституційний та правовий лад Республіки Польща, не можуть розраховувати ні на підвищення по службі, якщо це залежить від Президента, ні на суддівське висунення
Президент повідомив, що вже відмовився висунути 46 кандидатур суддів, підкресливши, що судді мають "виносити вердикти відповідно до конституції та польського законодавства, а не ділитися на "нео" та "палео"".
Такі терміни у Польщі символізують глибокий поділ у судовій системі: "неосудді" – це ті, кого призначили після реформи 2018 року, а "палео" – судді, які виступають проти неї.
Міністр юстиції Вальдемар Зурек розкритикував дії президента, зауваживши, що той "може намагатися скористатися повноваженнями, яких йому не надано конституцією".
Речник уряду Адам Шлапка додав, що судді мають право ставити під сумнів статус інших суддів, а заява Навроцького "є підставою для сумнівів у незалежності судів та неупередженості суддів".
