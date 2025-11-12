Президент Польши угрожает блокировать назначение судей, тормозя судебную реформу правительства Туска

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что будет блокировать выдвижение и повышение судей, которые ставят под сомнение статус своих коллег, назначенных по спорной реформе предыдущего правительства. Такой шаг может стать серьезным препятствием для судебной реформы, которую продвигает проевропейский кабинет Дональда Туска. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

В течение следующих пяти лет судьи, которые ставят под сомнение конституционный и правовой порядок Республики Польша, не могут рассчитывать ни на повышение по службе, если это зависит от Президента, ни на судейское выдвижение