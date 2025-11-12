$42.010.06
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
15:00 • 15790 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
14:21 • 18731 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
13:55 • 22672 просмотра
"Министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях" — заявление Зеленского
Эксклюзив
13:38 • 22775 просмотра
Инцидент на матче «Александрия» - «Полесье»: что говорят в полиции
12:03 • 24432 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
Эксклюзив
12 ноября, 07:33 • 41026 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 62180 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 81290 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 127479 просмотра
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Пиротехника, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 127473 просмотра
Президент Польши угрожает блокировать назначение судей, тормозя судебную реформу правительства Туска

Киев • УНН

 • 376 просмотра

Кароль Навроцкий заявил, что будет блокировать назначение судей в Польше, которые ставят под сомнение статус коллег, назначенных по спорной реформе. Это может стать препятствием для судебной реформы правительства Дональда Туска.

Президент Польши угрожает блокировать назначение судей, тормозя судебную реформу правительства Туска

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что будет блокировать выдвижение и повышение судей, которые ставят под сомнение статус своих коллег, назначенных по спорной реформе предыдущего правительства. Такой шаг может стать серьезным препятствием для судебной реформы, которую продвигает проевропейский кабинет Дональда Туска. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

В течение следующих пяти лет судьи, которые ставят под сомнение конституционный и правовой порядок Республики Польша, не могут рассчитывать ни на повышение по службе, если это зависит от Президента, ни на судейское выдвижение

– заявил Навроцкий в среду.

Президент Польши заявил о «недостатке благодарности полякам» от Украины06.11.25, 20:16 • 10646 просмотров

Президент сообщил, что уже отказался выдвинуть 46 кандидатур судей, подчеркнув, что судьи должны "выносить вердикты в соответствии с конституцией и польским законодательством, а не делиться на "нео" и "палео"".

Такие термины в Польше символизируют глубокое разделение в судебной системе: "неосудьи" – это те, кого назначили после реформы 2018 года, а "палео" – судьи, выступающие против нее.

Польский Сейм отклонил законопроект Навроцкого о помощи украинским беженцам07.11.25, 23:28 • 4691 просмотр

Министр юстиции Вальдемар Зурек раскритиковал действия президента, заметив, что тот "может пытаться воспользоваться полномочиями, которых ему не предоставлено конституцией".

Представитель правительства Адам Шлапка добавил, что судьи имеют право ставить под сомнение статус других судей, а заявление Навроцкого "является основанием для сомнений в независимости судов и беспристрастности судей".

Президент Польши Навроцкий подал в Сейм законопроект против "бандеризма"29.09.25, 23:10 • 13387 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Кароль Навроцкий
Дональд Туск
Польша