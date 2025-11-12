Президент Польши угрожает блокировать назначение судей, тормозя судебную реформу правительства Туска
Кароль Навроцкий заявил, что будет блокировать назначение судей в Польше, которые ставят под сомнение статус коллег, назначенных по спорной реформе. Это может стать препятствием для судебной реформы правительства Дональда Туска.
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что будет блокировать выдвижение и повышение судей, которые ставят под сомнение статус своих коллег, назначенных по спорной реформе предыдущего правительства. Такой шаг может стать серьезным препятствием для судебной реформы, которую продвигает проевропейский кабинет Дональда Туска. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
В течение следующих пяти лет судьи, которые ставят под сомнение конституционный и правовой порядок Республики Польша, не могут рассчитывать ни на повышение по службе, если это зависит от Президента, ни на судейское выдвижение
Президент сообщил, что уже отказался выдвинуть 46 кандидатур судей, подчеркнув, что судьи должны "выносить вердикты в соответствии с конституцией и польским законодательством, а не делиться на "нео" и "палео"".
Такие термины в Польше символизируют глубокое разделение в судебной системе: "неосудьи" – это те, кого назначили после реформы 2018 года, а "палео" – судьи, выступающие против нее.
Министр юстиции Вальдемар Зурек раскритиковал действия президента, заметив, что тот "может пытаться воспользоваться полномочиями, которых ему не предоставлено конституцией".
Представитель правительства Адам Шлапка добавил, что судьи имеют право ставить под сомнение статус других судей, а заявление Навроцкого "является основанием для сомнений в независимости судов и беспристрастности судей".
