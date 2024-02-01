Минометы, дроны и САУ: Минобороны допустило к эксплуатации более 40 образцов вооружения и военной техники

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
  •  76741 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
  •  108422 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
  •  108588 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
  •  132577 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
  •  155381 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  160436 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  157514 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
30.01.24  •  174925 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

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Новости по теме

Минометы, дроны и САУ: Минобороны допустило к эксплуатации более 40 образцов вооружения и военной техники

В январе Министерство обороны разрешило для использования в войске более 40 образцов вооружения и военной техники, включая самоходные артиллерийские системы, минометы, специализированную технику, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы к ним украинского и иностранного производства.

Война •   •  8403 просмотра
Минометы, дроны и САУ: Минобороны допустило к эксплуатации более 40 образцов вооружения и военной техники

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Верховная Рада на ближайшем пленарном заседании рассмотрит законопроект №10448 о сохранении репродуктивных клеток защитников государства.

Политика •   •  37939 просмотра
Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Вымогал 5 тыс. долл. США за исключение с воинского учета: под подозрением врач ВВК одного из военно-медицинских центров МО Украины

Врачу военно-медицинского центра в Украине сообщено о подозрении в вымогательстве 5 000 долларов США от военнослужащего за признание его непригодным к военной службе.

Криминал и ЧП •   •  7348 просмотра
Вымогал 5 тыс. долл. США за исключение с воинского учета: под подозрением врач ВВК одного из военно-медицинских центров МО Украины

Армия рф с беспилотника атаковала бригаду "скорой" в Херсонской области

Бригада скорой помощи в Херсонской области Украины была атакована российским беспилотником, который повредил их автомобиль, но не ранил врачей.

Война •   •  13516 просмотра
Армия рф с беспилотника атаковала бригаду "скорой" в Херсонской области

В Днепре задержали мужчину за убийство 11-летней девочки

В Днепре правоохранители задержали мужчину, который нанес многочисленные ножевые ранения 11-летней девочке, что привело к ее смерти.

Криминал и ЧП •   •  11190 просмотра
В Днепре задержали мужчину за убийство 11-летней девочки

"Это шаг исторического масштаба": Кулеба отреагировал на решение ЕС о 50 миллиардах евро для Украины

По словам министра иностранных дел Украины выделение Украине 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы, демонстрирует постоянную поддержку Киева. Кроме того, это разрушает заявления об усталости международных партнеров от войны.

Война •   •  15784 просмотра
"Это шаг исторического масштаба": Кулеба отреагировал на решение ЕС о 50 миллиардах евро для Украины

Во время протеста в Брюсселе фермеры бросали яйца и камни в Европейский парламент, а также запускали фейерверки

Фермеры в Брюсселе протестуют возле Европейского парламента, поджигая костры, зажигая фейерверки, бросая яйца и камни, что привело к столкновениям с полицией, которая применила водометы и слезоточивый газ.

Новости Мира •   •  13282 просмотра
Во время протеста в Брюсселе фермеры бросали яйца и камни в Европейский парламент, а также запускали фейерверки

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

На стоимость криптовалют влияет ряд специфических факторов. Эксперт разъяснила, что такое халвинг и как этот фактор влияет на стоимость, прежде всего, биткоина.

Экономика •   •  76741 просмотра
Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Гибель Галины Хатчинс: актер Алек Болдуин не признает себя виновным в непредумышленном убийстве

Актер Алек Болдуин не признал себя виновным в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс во время съемок вестерна "Ржавчина" в октябре 2021 года.

Криминал и ЧП •   •  14350 просмотра
Гибель Галины Хатчинс: актер Алек Болдуин не признает себя виновным в непредумышленном убийстве

Важное решение, которое поддержали все 27 лидеров ЕС: Зеленский поблагодарил партнеров за 50 млрд евро помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что пакет помощи на 50 миллиардов евро укрепит долгосрочную экономическую и финансовую стабильность Украины, что не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на россию.

Экономика •   •  17556 просмотра
Важное решение, которое поддержали все 27 лидеров ЕС: Зеленский поблагодарил партнеров за 50 млрд евро помощи Украине