Минометы, дроны и САУ: Минобороны допустило к эксплуатации более 40 образцов вооружения и военной техники

В январе 2024 года Минобороны допустило к эксплуатации в войсках более 40 образцов вооружения и военной техники (ВВТ) украинского и иностранного производства. Об этом заявил заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, передает УНН.

Детали

В новом перечне допущенных к эксплуатации образцов ВВТ - САУ, миномет, специализированные транспортные средства, БПЛА.

В частности, перечень беспилотников различных модификаций, которые применяются ВСУ, увеличился в январе на восемь единиц. Также добавилось восемь единиц новых боеприпасов для БПЛА.

В перечне допущенных к эксплуатации в украинском войске образцов также есть техника иностранного производства. В частности, британская 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка, 120-миллиметровый самоходный миномет польского производства (на шасси БТР) - резюмировали в Минобороны.

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Кроме того, принято два типа спасательных парашютов отечественного производства, которые заменят парашютные спасательные системы советской разработки.

Дополнение

В минобороны объяснили, что кодификация - то есть допуск образца ВВТ к эксплуатации с присвоением ему номенклатурного номера НATO - позволяет закупать его за средства из государственного бюджета у производителя для подразделений Сил обороны Украины.

Напомним

В декабре 2023 и январе 2024 года Министерство обороны и Вооруженные силы Украины внедрили еще 18 стандартов НАТО, доведя их общее количество до 315. Еще 50 стандартов планируется внедрить в 2024 году.