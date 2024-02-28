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Нідерланди замовили у Чехії 9 САУ DITA для допомоги Україні

Київ • УНН

 • 20080 перегляди

Нідерланди замовляють 9 зенітно-ракетних комплексів DITA у Чехії в рамках пакету допомоги Україні.

Нідерланди замовили у Чехії 9 САУ DITA для допомоги Україні

Нідерланди нещодавно замовили у чеських виробників дев'ять одиниць САУ DITA в рамках великого голландського замовлення для України. Поставки здійснюватимуться двома виробниками зброї в Чехії. Про це УНН повідомляє із посиланням на Міноборони Нідерландів.

Деталі

Гаубиця DITA – це сучасна система вогню, здатна вражати цілі на відстані десятків кілометрів. Україна має велику потребу в цій зброї. Саме тому Нідерланди нещодавно замовили 9 для цієї країни

- йдеться у повідомленні відомства.

У відомстві зазначили, що підтримка України залишається найвищим пріоритетом для Нідерландів. 

Раніше Нідерланди замовили у Чехії 100 зенітних гармат MR-2 і, спільно зі США і Данією, 100 модернізованих бойових танків Т-72. 

Зенітна установка MR-2 - це проста мобільна система, яка ефективно знищує безпілотники. Т-72 - танк, добре знайомий ЗСУ, вказали у відомстві.

Нідерланди виділять Україні 100 млн євро на боєприпаси27.02.24, 00:06 • 29264 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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