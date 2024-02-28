Нидерланды заказали у Чехии 9 САУ DITA для помощи Украине

Нидерланды недавно заказали у чешских производителей девять единиц САУ DITA в рамках крупного голландского заказа для Украины. Поставки будут осуществляться двумя производителями оружия в Чехии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны Нидерландов.

Детали

Гаубица DITA - это современная система огня, способная поражать цели на расстоянии десятков километров. Украина имеет большую потребность в этом оружии. Именно поэтому Нидерланды недавно заказали 9 для этой страны - говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве отметили, что поддержка Украины остается наивысшим приоритетом для Нидерландов.

Ранее Нидерланды заказали у Чехии 100 зенитных пушек MR-2 и, совместно с США и Данией, 100 модернизированных боевых танков Т-72.

Зенитная установка MR-2 - это простая мобильная система, которая эффективно уничтожает беспилотники. Т-72 - танк, хорошо знакомый ВСУ, указали в ведомстве.

Нидерланды выделят Украине 100 млн евро на боеприпасы