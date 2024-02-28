Нидерланды заказали у Чехии 9 САУ DITA для помощи Украине

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Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
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Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

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Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
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Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

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Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
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Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

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россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
27.02.24  •  136222 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

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Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
27.02.24  •  162984 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

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рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
27.02.24  •  153213 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

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В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
26.02.24  •  170754 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

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Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  184211 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

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Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
26.02.24  •  169943 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

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На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
26.02.24  •  162922 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нидерланды заказывают 9 зенитно-ракетных комплексов DITA у Чехии в рамках пакета помощи Украине.

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В Севастополе сообщили о громком взрыве: слышали в разных районах

В разных районах Севастополя во временно оккупированном Крыму слышали громкий взрыв, сообщают местные телеграм-каналы.

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В Севастополе сообщили о громком взрыве: слышали в разных районах

Папу Франциска обследуют в больнице в Риме из-за гриппа - СМИ

Папа Франциск был доставлен в больницу в Риме для обследования в связи с заболеванием гриппом.

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Зеленский и премьер Албании открыли саммит Украина - Юго-Восточная Европа

В Тиране, Албания, начался саммит Украина-Юго-Восточная Европа, посвященный двухлетию с начала полномасштабной войны России против Украины, на котором президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Албании за поддержку.

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В Японии начато исследование энергоблока на АЭС "Фукусима": дроны осматривает отсек, куда не удалось добраться роботам

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В Японии начато исследование энергоблока на АЭС "Фукусима": дроны осматривает отсек, куда не удалось добраться роботам

Первый северокорейский спутник-шпион "жив" и продолжает маневрировать - Reuters

Первый северокорейский спутник-шпион все еще активен и находится под контролем Пхеньяна. Об этом свидетельствует данные профильного эксперта из Нидерландов, который обнаружил изменения на орбите спутника.

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Первый северокорейский спутник-шпион "жив" и продолжает маневрировать - Reuters

Канада продолжит военную помощь, но не будет разворачивать войска в Украине - министр обороны страны

Канада продолжит оказывать военную помощь, но не будет разворачивать свои боевые войска на территории Украины, заявил министр обороны Билл Блэр.

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Канада продолжит военную помощь, но не будет разворачивать войска в Украине - министр обороны страны

Правки к законопроекту о мобилизации сгруппировали в 16 блоков: в комитете рассчитывают, это поможет ускориться

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности активно работает над тем, чтобы доработать более 4 000 поправок к законопроекту о мобилизации и вынести его на второе чтение в марте.

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Правки к законопроекту о мобилизации сгруппировали в 16 блоков: в комитете рассчитывают, это поможет ускориться

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Граждане Украины, срок пребывания которых на территории Соединенных Штатов по гуманитарным паролям заканчивается в этом году, получат новые гуманитарные пароли сроком до 2 лет.

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"Злоумышленники будут пойманы": глава МВД Польши сделал заявление о порче украинского зерна

Министр внутренних дел Польши подчеркнул, что полиция будет реагировать и задерживать всех, кто будет пойман на ссыпании зерна из транспортных средств после недавних случаев порчи украинского зерна в Польше.

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"Злоумышленники будут пойманы": глава МВД Польши сделал заявление о порче украинского зерна