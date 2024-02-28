Использование доходов от замороженных российских средств предоставит Украине миллиарды - министр финансов ФРГ

Министр финансов Германии Кристиан Линднер выступает за использование процентов, полученных от замороженных российских активов, для поддержки Украины в противостоянии российской агрессии. Об этом передает УНН со ссылкой на Westfälische Nachrichten и Reuters.

Детали

По словам немецкого министра финансов, полученные от замороженных активов рф проценты представляют значительные суммы средств для помощи Украине.

Сначала речь идет об однозначной миллиардной сумме, но в ближайшие годы она будет расти, сказал представитель Свободной демократической партии на полях встречи министров финансов G20 в Сан-Паулу (Бразилия).

ЕС продолжает полагаться на доходы от хранения российских активов, - "Мы уже начали этот путь здесь, в Европейском совете", сказал Линднер.

Европейский Союз работает над тем, как средства от российских активов могут быть использованы для Украины. Это реалистичный, юридически безопасный шаг, который можно быстро реализовать, и именно на этом мы сосредотачиваемся - сообщил министр финансов Германии.

Линднер также заявил, что Германия не согласится на коммюнике G20, если в нем не будет упоминания о геополитических войнах, таких как в Украине.

Напомним,

Германия объявила, что пришлет Украине артиллерийские снаряды, беспилотники, машины для разминирования и другую военную помощь, включая бронетехнику и оборудование для борьбы с беспилотниками.

Нидерланды недавно заказали у чешских производителей девять единиц САУ DITA в рамках крупного голландского заказа для Украины. Поставки будут осуществляться двумя производителями оружия в Чехии.

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