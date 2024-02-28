Использование доходов от замороженных российских средств предоставит Украине миллиарды - министр финансов ФРГ

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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

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Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
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Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

Эксклюзив
Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
  •  107061 просмотра

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

Эксклюзив
Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
  •  106095 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

Эксклюзив
россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
27.02.24  •  142720 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

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Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
27.02.24  •  167887 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

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рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
27.02.24  •  156456 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

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В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
26.02.24  •  172864 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

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Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  185460 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Использование доходов от замороженных российских средств предоставит Украине миллиарды - министр финансов ФРГ

Министр финансов Германии предлагает использовать проценты от замороженных российских активов на общую сумму в миллиарды долларов для финансирования обороны Украины от российской агрессии.

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Использование доходов от замороженных российских средств предоставит Украине миллиарды - министр финансов ФРГ

Хищение более 11 млн грн УЗ: экс-главе "Укрзализныци" Кравцову сообщено о подозрении

Бывшему руководителю "Укрзализныци" Евгению Кравцову сообщено о подозрении по делу о растрате 11,4 млн грн средств "Укрзализныци".

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Хищение более 11 млн грн УЗ: экс-главе "Укрзализныци" Кравцову сообщено о подозрении

Латвия не будет выступать против развертывания сухопутных войск НАТО в Украине - Министерство обороны

Министерство обороны Латвии заявило, что не будет возражать против развертывания западных сухопутных сил в Украине для противодействия российскому вторжению.

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Латвия не будет выступать против развертывания сухопутных войск НАТО в Украине - Министерство обороны

В Минобороны заявили, что украинские предприятия могут обеспечить потребности ВСУ

В Министерстве обороны Украины считают, что отечественные предприятия имеют возможность удовлетворить логистические потребности Вооруженных Сил Украины.

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В Минобороны заявили, что украинские предприятия могут обеспечить потребности ВСУ

Украинская юниорская сборная завоевала "золото" в стрельбе из пневматического пистолета на чемпионате Европы в Венгрии

Команда юниоров из Украины показала лучший результат на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического пистолета в венгерском городе Дьер, завоевав золото, набрав 1 706 очков.

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Украинская юниорская сборная завоевала "золото" в стрельбе из пневматического пистолета на чемпионате Европы в Венгрии

В правительстве готовят компенсации за уничтоженное жилье: украинцы подали более 500 заявок на восстановление

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины готовится к запуску полноценного сервиса компенсации за разрушенное жилье, поскольку уже подано более 500 заявок на восстановление.

Общество •   •  16870 просмотра
В правительстве готовят компенсации за уничтоженное жилье: украинцы подали более 500 заявок на восстановление

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Балканские страны все еще имеют советские запасы вооружений, которые могли бы стать более дешевой альтернативой вооружениям НАТО для Украины, но некоторые из них отказываются от прямых поставок.

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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Зеленский отреагировал на заявление Макрона, что нельзя исключать отправку западных войск в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что президент Франции Макрон во время своего визита в Киев представит детали новых идей по укреплению Украины.

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Зеленский отреагировал на заявление Макрона, что нельзя исключать отправку западных войск в Украину

Среди западных лидеров украинцы лучше всего относятся к Байдену - опрос

Украинцы наиболее положительно относятся к президенту США Джо Байдену и президенту Польши Анджею Дуде, а наиболее негативно - к президенту России Владимиру Путину.

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Среди западных лидеров украинцы лучше всего относятся к Байдену - опрос

Поврежденные жилые дома и церковь: в ОВА показали последствия российских ударов КАБами по Купянску

Во время российской воздушной атаки на Купянск авиабомбы были сброшены на гражданские объекты, включая жилые дома и церковь, в результате чего погиб пастор и еще один человек, а несколько других получили ранения.

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Поврежденные жилые дома и церковь: в ОВА показали последствия российских ударов КАБами по Купянску