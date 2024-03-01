Міністри фінансів G20 не узгодили спільну заяву через розбіжності у формулюваннях щодо війни росії в Україні

Зустріч міністрів фінансів Групи двадцяти (G20) у Бразилії завершилася без спільної заяви, оскільки не було єдиної думки, зокрема щодо оцінки війни в Україні та на Близькому Сході.

Про це передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Міністри фінансів і голови центробанків провідних промислово розвинутих країн і країн, що розвиваються (G20) не змогли узгодити спільну підсумкову декларацію своєї зустрічі в Сан-Паулу через глибокі розбіжності між рф, Китаєм з одного боку та західними країнами, які запровадили санкції проти країни-агресора. Представники Групи семи (G7) і Японія наголошують про війну в Україні, тоді як росія хоче описати її як війну "всередині" України.

Головуюча країна Бразилія опублікувала власне резюме, в якому війна в Україні, а також війна Ізраїлю та ХАМАС у Газі згадуються лише у виносці.

Якщо міністри, як йдеться у повідомленні, все ж таки обговорили триваючі війни, конфлікти та гуманітарні кризи та особливо виділили Україну та Близький Схід(сектор Газа), натомість Бразилія, як господар зустрічі G20, не вважає зустріч міністрів фінансів належним форумом для прояснення таких геополітичних питань.

"Ядерну війну неможливо виграти або вести": Китай відповів на ядерні залякування путіна

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер підкреслив, що, незважаючи на інтенсивні зусилля з усіх сторін, не вдалося знайти консенсус. Спільна декларація провалилася, оскільки:

Ми не змогли домовитися про спільну мову для оцінки наслідків війни в Україні для світової економіки - сказав він.

Нагадаємо

Заступник генерального секретаря НАТО заявив, що Альянс не планує вводити війська в Україну.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зустрівся з міністром закордонних справ США Блінкеном, після чого провів зустріч з очільником мзс росії сергієм лавровим у Бразилії, під час саміту G20.

Греція розглядає можливість збільшення військової допомоги Україні, включаючи надання протиповітряної оборони та зенітного озброєння, яке більше не використовується грецькими збройними с

Пентагон: без допомоги США Україна буде у невигідному становищі в плані артилерії та ППО