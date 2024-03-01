Міністри фінансів G20 не узгодили спільну заяву через розбіжності у формулюваннях щодо війни росії в Україні

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 9788 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 71096 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 155376 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 152614 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 126072 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134096 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85882 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93411 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99010 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89779 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.9м/с
62%
Популярнi новини

В Ісландії скасовано сезон полювання на китів через економічну ситуацію

13 квітня, 14:18 • 5438 перегляди

Китай закликає США "повністю скасувати" взаємні мита

13 квітня, 14:53 • 5170 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 5720 перегляди

Папа Франциск здивував вірян несподіваною появою на площі Святого Петра

13 квітня, 15:47 • 4566 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

19:08 • 4782 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 152614 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 224005 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373420 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309545 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417607 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2844 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14975 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31836 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28628 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 126072 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Міністри фінансів G20 не узгодили спільну заяву через розбіжності у формулюваннях щодо війни росії в Україні

Київ • УНН

 • 63203 перегляди

Зустріч міністрів фінансів G20 у Бразилії завершилася без спільної заяви через розбіжності між країнами щодо оцінки війни в Україні та її впливу на світову економіку.

Міністри фінансів G20 не узгодили спільну заяву через розбіжності у формулюваннях щодо війни росії в Україні

Зустріч міністрів фінансів Групи двадцяти (G20) у Бразилії завершилася без спільної заяви, оскільки не було єдиної думки, зокрема щодо оцінки війни в Україні та на Близькому Сході.

Про це передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Міністри фінансів і голови центробанків провідних промислово розвинутих країн і країн, що розвиваються (G20) не змогли узгодити спільну підсумкову декларацію своєї зустрічі в Сан-Паулу через глибокі розбіжності між рф, Китаєм з одного боку та західними країнами, які запровадили санкції проти країни-агресора. Представники Групи семи (G7) і Японія наголошують про війну в Україні, тоді як росія хоче описати її як війну "всередині" України.

Головуюча країна Бразилія опублікувала власне резюме, в якому війна в Україні, а також війна Ізраїлю та ХАМАС у Газі згадуються лише у виносці.

Якщо міністри, як йдеться у повідомленні, все ж таки обговорили триваючі війни, конфлікти та гуманітарні кризи та особливо виділили Україну та Близький Схід(сектор Газа), натомість Бразилія, як господар зустрічі G20, не вважає зустріч міністрів фінансів належним форумом для прояснення таких геополітичних питань.

"Ядерну війну неможливо виграти або вести": Китай відповів на ядерні залякування путіна01.03.24, 12:33 • 56538 переглядiв

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер підкреслив, що, незважаючи на інтенсивні зусилля з усіх сторін, не вдалося знайти консенсус. Спільна декларація провалилася, оскільки: 

Ми не змогли домовитися про спільну мову для оцінки наслідків війни в Україні для світової економіки

- сказав він.

Нагадаємо

Заступник генерального секретаря НАТО заявив, що Альянс не планує вводити війська в Україну.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зустрівся з міністром закордонних справ США Блінкеном, після чого провів зустріч з очільником мзс росії сергієм лавровим у Бразилії, під час саміту G20.

Греція розглядає можливість збільшення військової допомоги Україні, включаючи надання протиповітряної оборони та зенітного озброєння, яке більше не використовується грецькими збройними с

Пентагон: без допомоги США Україна буде у невигідному становищі в плані артилерії та ППО01.03.24, 10:34 • 35501 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ВійнаЕкономікаПолітикаНовини Світу
Державний департамент США
Пентагон
Reuters
G7
NATO
Бразилія
Крістіан Лінднер
Греція
Ентоні Блінкен
Хакан Фідан
Китай
Японія
Сполучені Штати
Сектор Газа
Україна
Brent
$64.46
Bitcoin
$83,752.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.05
Ethereum
$1,585.18