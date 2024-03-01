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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Заступник Столтенберга про заяву Макрона: поважаємо право союзників на нові ідеї, але у НАТО немає планів з відправки військ в Україну

Київ • УНН

 • 26655 перегляди

Заступник генерального секретаря НАТО заявив, що Альянс не планує вводити війська в Україну.

Заступник Столтенберга про заяву Макрона: поважаємо право союзників на нові ідеї, але у НАТО немає планів з відправки військ в Україну

Заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що хоча члени Альянсу можуть пропонувати ідеї, НАТО не планує відправляти війська в Україну. Про це він заявив в інтерв'ю El Pais, пише УНН.  

Ми повністю поважаємо право наших союзників вносити нові ідеї. Але у нас в НАТО немає намірів чи планів щодо введення військ в Україну. Ми сповнені рішучості продовжувати підтримувати Україну та уникати ескалації відносин із росією, що ми досі робили досить добре

відповів Джоане, коментуючи заяву Макрона, який не виключив жодного варіанту, включаючи відправку військ в Україну, що виключили низка лідерів Європи та США.

НАТО не планує відправляти війська в Україну - Столтенберг 27.02.24, 12:39 • 29466 переглядiв

Доповнення

26 лютого під час завершення конференції з питань України в Парижі Макрон заявив, що не варто виключати відправку західних військ в Україну.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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