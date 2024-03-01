Заступник Столтенберга про заяву Макрона: поважаємо право союзників на нові ідеї, але у НАТО немає планів з відправки військ в Україну
Київ • УНН
Заступник генерального секретаря НАТО заявив, що Альянс не планує вводити війська в Україну.
Заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що хоча члени Альянсу можуть пропонувати ідеї, НАТО не планує відправляти війська в Україну. Про це він заявив в інтерв'ю El Pais, пише УНН.
Ми повністю поважаємо право наших союзників вносити нові ідеї. Але у нас в НАТО немає намірів чи планів щодо введення військ в Україну. Ми сповнені рішучості продовжувати підтримувати Україну та уникати ескалації відносин із росією, що ми досі робили досить добре
НАТО не планує відправляти війська в Україну - Столтенберг 27.02.24, 12:39 • 29466 переглядiв
Доповнення
26 лютого під час завершення конференції з питань України в Парижі Макрон заявив, що не варто виключати відправку західних військ в Україну.