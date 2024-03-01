Заместитель Столтенберга о заявлении Макрона: уважаем право союзников на новые идеи, но у НАТО нет планов по отправке войск в Украину

Заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что хотя члены Альянса могут предлагать идеи, НАТО не планирует отправлять войска в Украину. Об этом он заявил в интервью El Pais, пишет УНН.

Мы полностью уважаем право наших союзников вносить новые идеи. Но у нас в НАТО нет намерений или планов по введению войск в Украину. Мы полны решимости продолжать поддерживать Украину и избегать эскалации отношений с россией, что мы до сих пор делали достаточно хорошо ответил Джоанэ, комментируя заявление Макрона, который не исключил ни одного варианта, включая отправку войск в Украину, что исключили ряд лидеров Европы и США.

НАТО не планирует отправлять войска в Украину - Столтенберг

Дополнение

26 февраля во время завершения конференции по вопросам Украины в Париже Макрон заявил, что не стоит исключать отправку западных войск в Украину.