Министры финансов G20 не согласовали совместное заявление из-за разногласий в формулировках относительно войны рф в Украине
Киев • УНН
Встреча министров финансов G20 в Бразилии завершилась без совместного заявления из-за разногласий между странами относительно оценки войны в Украине и ее влияния на мировую экономику.
Встреча министров финансов Группы двадцати (G20) в Бразилии завершилась без совместного заявления, поскольку не было единого мнения, в частности относительно оценки войны в Украине и на Ближнем Востоке.
Об этом передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Министры финансов и главы центробанков ведущих промышленно развитых и развивающихся стран (G20) не смогли согласовать совместную итоговую декларацию своей встречи в Сан-Паулу из-за глубоких разногласий между рф, Китаем с одной стороны и западными странами, которые ввели санкции против страны-агрессора. Представители Группы семи (G7) и Япония отмечают войну в Украине, тогда как Россия хочет описать ее как войну "внутри" Украины.
Председательствующая страна Бразилия опубликовала собственное резюме, в котором война в Украине, а также война Израиля и ХАМАС в Газе упоминаются только в сноске.
Если министры, как говорится в сообщении, всё же обсудили продолжающиеся войны, конфликты и гуманитарные кризисы и особенно выделили Украину и Ближний Восток (сектор Газа), то Бразилия, как хозяин встречи G20, не считает встречу министров финансов надлежащим форумом для прояснения таких геополитических вопросов.
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Министр финансов Германии Кристиан Линднер подчеркнул, что, несмотря на интенсивные усилия со всех сторон, не удалось найти консенсус. Совместная декларация провалилась, поскольку:
Мы не смогли договориться об общем языке для оценки последствий войны в Украине для мировой экономики
Напомним,
Заместитель генерального секретаря НАТО заявил, что Альянс не планирует вводить войска в Украину.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с министром иностранных дел США Блинкеном, после чего провел встречу с главой МИДа России Сергеем Лавровым в Бразилии, во время саммита G20.
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Министры финансов G20 не согласовали совместное заявление из-за разногласий в формулировках относительно войны рф в Украине
Встреча министров финансов G20 в Бразилии завершилась без совместного заявления из-за разногласий между странами относительно оценки войны в Украине и ее влияния на мировую экономику.
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