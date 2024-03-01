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Афіни розглядають можливість збільшення військової допомоги Україні - представник Греції при НАТО

Київ • УНН

 • 98043 перегляди

Греція розглядає можливість збільшення військової допомоги Україні, включаючи надання протиповітряної оборони та зенітного озброєння, яке більше не використовується грецькими збройними силами.

Афіни розглядають можливість збільшення військової допомоги Україні - представник Греції при НАТО

Нова безпекова допомога, в яку можуть увійти засоби протиповітряної оборони і зенітна зброя, в тому числі та, яка більше не використовується збройними силами Греції, готується Афінами до надання Україні. Також Греція приєднались до коаліції країн із навчання українських пілотів на F-16. Одностороння допомога Україні від Греції здійснюється задовго до прийняття рішення США щодо продажу Греції літаків F-35, і зараз Афіни розглядають збільшення цих внесків.

Про це в інтерв’ю "Голос Америки" повідомив спецпредставник в Україні, постійний представник Греції в НАТО, Спірос Лампрідіс, передає УНН.

Деталі

На питання чи готова Греція надалі збільшувати обсяги військової допомоги Україні, після того як Вашингтон узгодив продаж Греції винищувачів F-35, а в Конгресі поки що прослідковується затримка фінансування, Спірос Лампрідіс відповів наступне:

Це конфіденційна інформація, але між друзями немає секретів – ми постачаємо Україні все що ми можемо і все, що нас попросили постачати до того рівня, наскільки ми могли.

- сказав чиновник. 

 За словами посадовця Греція продовжує виконувати свій обов’язок, безвідносно до угоди про F-35.  Лампрідіс зауважив, що Греція розглядаємо можливість збільшення внесків у сфері допомоги Україні.

Ми почали надавати допомогу задовго до того як у нас була будь-яка домовленість щодо винищувачів F-35 від Сполучених Штатів. Це одностороння дія Греції. Україна відстоює свою незалежність і суверенітет. Ми думали, що нам потрібно дати все, що ми можемо, звичайно, не ставлячи під загрозу нашу власну національну оборону. Це ми і робимо. Ми розглядаємо можливість збільшення наших внесків у цій сфері

- розповів Лампрідіс.

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Також спецпредставник Греції в Україні нагадав, що Греція зі своєї історії знає, що означає бути окупованим.

В нашій історії ми знаємо що означає бути окупованим, коли ставлять під питання суверенітет, незалежність та територіальну цілісність. Ми будемо на правильному шляху стосовно України, разом з нашими партнерами з ЄС стільки, скільки буде потрібно, і що б не було потрібно – ми будемо разом. Це і є повідомлення. 

– підкреслив спеціальний представник Греції в Україні Спірос Лампрідіс

Доповнення

Що стосується тренування українських пілотів на F-16, Лампрідіс повідомив, що грецький полковник Військово-повітряних сил, дуже досвідчений пілот буде там, де проходять навчання.

Не розголошуватиму локацію бази за межами України. Але з цього моменту ми підвищуватимемо рівень технічної допомоги не тільки пілотами винищувачів, коли потрібні інструктори, але також і техніками, тому що у передових технологіях літаків важливо не тільки керувати ними, але й мати можливість їх обслуговувати. Тренування йде дуже добре і це не дивує.

– запевнив Лампрідіс.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом підготовку до другого українсько-балканського саміту, запросив Грецію до організації Глобального саміту миру та повідомив про оборонні потреби України, зокрема щодо протиповітряної оборони та артилерії. Вони також обговорили розблокування допомоги ЄС для України на суму 50 мільярдів євро.

Палата представників Конгресу США розгляне питання про додаткову допомогу Україні після ухвалення бюджету для фінансування американського уряду.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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