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Саміт миру, зустріч Україна-Балкани, ППО та артилерія: Зеленський переговорив з прем'єром Греції

Саміт миру, зустріч Україна-Балкани, ППО та артилерія: Зеленський переговорив з прем'єром Греції

Київ • УНН

 • 29038 перегляди

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом підготовку до другого українсько-балканського саміту, запросив Грецію до організації Глобального саміту миру та повідомив про оборонні потреби України, зокрема щодо протиповітряної оборони та артилерії. Вони також обговорили розблокування допомоги ЄС для України на суму 50 мільярдів євро.

Президент України Володимир Зеленський повідомив у понеділок, що обговорив з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом підготовку до другого саміту Україна - Балкани та запросив приєднатися до організації Глобального саміту миру, також сторони обговорили потреби України, у тому числі щодо ППО та артилерії, передає УНН.

Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, щоб скоординувати спільні міжнародні зусилля. Обговорили підготовку до другого саміту Україна – Балкани. Подякував Греції за участь у 4-й зустрічі радників у Давосі й запросив приєднатися до організації Глобального саміту миру

- написав Зеленський у соцмережех.

З його слів, сторони також "обговорили перебіг бойових дій, і я передав актуальні оборонні потреби України, особливо щодо ППО та артилерії".

"Дякую за підтримку з боку Греції нашого зближення з ЄС. Наголосив на важливості своєчасного розблокування європейської допомоги обсягом 50 млрд євро. Це буде потужним сигналом для інших міжнародних партнерів", - зазначив Президент.

Рамштайн-18: Остін закликав "копати глибше" для надання Україні більше засобів ППО та перехоплення23.01.24, 16:00 • 25005 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
kiriakos-mitsotakisКіріакос Міцотакіс
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
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