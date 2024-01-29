Саммит мира, встреча Украина-Балканы, ПВО и артиллерия: Зеленский переговорил с премьером Греции

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в понедельник, что обсудил с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом подготовку ко второму саммиту Украина - Балканы и пригласил присоединиться к организации Глобального саммита мира, также стороны обсудили потребности Украины, в том числе по ПВО и артиллерии, передает УНН.

Провел телефонный разговор с Премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, чтобы скоординировать совместные международные усилия. Обсудили подготовку ко второму саммиту Украина - Балканы. Поблагодарил Грецию за участие в 4-й встрече советников в Давосе и пригласил присоединиться к организации Глобального саммита мира - написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, стороны также "обсудили ход боевых действий, и я передал актуальные оборонные потребности Украины, особенно по ПВО и артиллерии".

"Спасибо за поддержку со стороны Греции нашего сближения с ЕС. Подчеркнул важность своевременного разблокирования европейской помощи в размере 50 млрд евро. Это будет мощным сигналом для других международных партнеров", - отметил Президент.

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