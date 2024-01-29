Саммит мира, встреча Украина-Балканы, ПВО и артиллерия: Зеленский переговорил с премьером Греции
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом подготовку ко второму украинско-балканскому саммиту, пригласил Грецию к организации Глобального саммита мира и сообщил об оборонных потребностях Украины, в частности по противовоздушной обороне и артиллерии. Они также обсудили разблокирование помощи ЕС для Украины на сумму 50 миллиардов евро.
Переговоры Кулебы и Ермака с Сийярто: руководитель ОП показал кадры со встречи
Руководитель ОП, министры иностранных дел Украины и Венгрии встретились в Ужгороде.
россияне оснащают свои разведывательные дроны трекерами иностранного производства для отслеживания объектов - Рувин
россия оснащает свои беспилотники "Орлан-10" трекерами иностранного производства.
На фоне постоянных атак дронов: россияне хотят запретить полеты над объектами топливно-энергетического комплекса
россия хочет запретить полеты над объектами топливно-энергетического комплекса после недавних атак беспилотников. Исключение будет сделано для самолетов, охраняющих эти объекты. Этот шаг направлен на повышение безопасности, но может усложнить работу промышленных беспилотников в воздухе.
Руслан Кравченко: в 2023 году органы правопорядка Киевщины расследовали 90 дел по фактам завладения бюджетными средствами во время восстановления
В прошлом году правоохранители Киевской области расследовали 90 случаев хищения бюджетных средств при восстановлении поврежденной войной инфраструктуры.
СБУ задержала организаторов схем уклонения от мобилизации, среди них должностные лица местных больниц
Служба безопасности Украины ликвидировала 5 схем, которые помогали уклонистам незаконно уклоняться от мобилизации или выезжать из Украины, в том числе через поддельные медицинские документы и незаконную переправку за границу. Более 50 потенциальных призывников не удалось вывезти за пределы страны.
Южная Корея поможет Украине восстановить дамбу, подрыв которой сорвал наступление рф на Киев
Южная Корея поможет Украине восстановить Козаровицкую дамбу, которая была повреждена во время вторжения рф в Украину. Проект стоимостью 14 миллионов долларов является частью Инициативы мира и солидарности Южной Кореи для Украины.
Высокие визиты и бизнес-интересы: стали известны подробности многочисленных встреч с дипломатами в Одесской области и их "краеугольный" вопрос
Стали известны подробности многочисленных встреч с дипломатами в Одесской области.
Кулеба, Ермак и Сийярто почтили память погибших защитников Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто почтили память погибших воинов ВСУ.
Вблизи Винницы спасатели ликвидировали пожар на складе одного из предприятий
В селе Лука-Мелешковская Винницкой области произошел пожар на складе площадью 400 квадратных метров, где хранились автомобильные шины, древесные пеллеты и предметы домашнего обихода. Пожар был ликвидирован подразделениями ГСЧС примерно через два часа. Причина пожара выясняется, пострадавших нет.