Афины рассматривают возможность увеличения военной помощи Украине - представитель Греции при НАТО

Новая помощь в сфере безопасности, в которую могут войти средства противовоздушной обороны и зенитное оружие, в том числе то, которое больше не используется вооруженными силами Греции, готовится Афинами к предоставлению Украине. Также Греция присоединились к коалиции стран по обучению украинских пилотов на F-16. Односторонняя помощь Украине от Греции осуществляется задолго принятия решения США о продаже Греции самолетов F-35, и сейчас Афины рассматривают увеличение этих взносов.

Об этом в интервью "Голос Америки" сообщил спецпредставитель в Украине, постоянный представитель Греции в НАТО, Спирос Лампридис, передает УНН.

Детали

На вопрос готова ли Греция в дальнейшем увеличивать объемы военной помощи Украине, после того как Вашингтон согласовал продажу Греции истребителей F-35, а в Конгрессе пока прослеживается задержка финансирования, Спирос Лампридис ответил следующее:

Это конфиденциальная информация, но между друзьями нет секретов - мы поставляем Украине все что мы можем и все, что нас попросили поставлять до того уровня, насколько мы могли. - сказал чиновник.

По словам чиновника Греция продолжает выполнять свой долг, безотносительно к соглашению о F-35. Лампридис отметил, что Греция рассматриваем возможность увеличения взносов в сфере помощи Украине.

Мы начали оказывать помощь задолго до того как у нас была какая-либо договоренность по истребителям F-35 от Соединенных Штатов. Это одностороннее действие Греции. Украина отстаивает свою независимость и суверенитет. Мы думали, что нам нужно дать все, что мы можем, конечно, не ставя под угрозу нашу собственную национальную оборону. Это мы и делаем. Мы рассматриваем возможность увеличения наших взносов в этой сфере - рассказал Лампридис.

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Также спецпредставитель Греции в Украине напомнил, что Греция из своей истории знает, что значит быть оккупированным.

В нашей истории мы знаем что значит быть оккупированным, когда ставят под вопрос суверенитет, независимость и территориальную целостность. Мы будем на правильном пути в отношении Украины, вместе с нашими партнерами из ЕС столько, сколько потребуется, и что бы ни было нужно - мы будем вместе. Это и есть сообщение. - подчеркнул специальный представитель Греции в Украине Спирос Лампридис

Дополнение

Что касается тренировки украинских пилотов на F-16, Лампридис сообщил, что греческий полковник Военно-воздушных сил, очень опытный пилот будет там, где проходят учения.

Не буду разглашать локацию базы за пределами Украины. Но с этого момента этого момента мы будем повышать уровень технической помощи не только пилотами истребителей, когда нужны инструкторы, но также и техниками, потому что в передовых технологиях самолетов важно не только управлять ими, но и иметь возможность их обслуживать. Тренировка идет очень хорошо и это не удивляет, - заверил Лампридис.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом подготовку ко второму украинско-балканскому саммиту, пригласил Грецию к организации Глобального саммита мира и сообщил об оборонных потребностях Украины, в частности по противовоздушной обороне и артиллерии. Они также обсудили разблокирование помощи ЕС для Украины на сумму 50 миллиардов евро.

Палата представителей Конгресса США рассмотрит вопрос о дополнительной помощи Украине после принятия бюджета для финансирования американского правительства.