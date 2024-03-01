Пентагон: без помощи США Украина будет в невыгодном положении в плане артиллерии и ПВО

Министерство обороны США видит риски на поле боя в Украине и считает, что без американской помощи Украина будет в невыгодном положении, в частности, в плане артиллерии. Об этом на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей США 29 февраля заявил министр обороны страны Ллойд Остин, пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

Мы видим риски на поле боя каждый день, по мере того, как украинцы мужественно борются, защищая свою суверенную территорию. И напомню всем, что при нашей поддержке и помощи в сфере безопасности они вернули половину территории, которую захватила россия. Каждый день мы видим, как россияне продолжают давить и достигать постепенных территориальных успехов, и это очень тревожно. Без нашей поддержки украинцы будут в невыгодном положении в плане артиллерии. И они также будут под угрозой из-за отсутствия надлежащей противовоздушной обороны - заявил Остин.

Детали

Слушания в Комитете по вооруженным силам проводили из-за неожиданного отсутствия министра обороны по состоянию здоровья в начале января 2024 года, о котором Ллойд Остин несколько дней официально не информировал президента США Джо Байдена и ключевых должностных лиц Пентагона.

Несколько конгрессменов-демократов на слушаниях крайне критически отозвались о нежелании спикера Майка Джонсона внести на рассмотрение в Палате представителей законопроект о дополнительном финансировании Украины и других партнеров, который был принят в Сенате около двух недель назад. Законодатели обвинили радикальное крыло республиканцев в нежелании поддержать Украину как ключевого союзника США.

"Я думаю, что все в этом зале знают, что если бы законопроект был вынесен на рассмотрение, мы получили бы подавляющее большинство голосов, почти две трети. Я разговаривал с некоторыми республиканцами, которые говорили, что это будет 300 голосов", - заявил конгрессмен-демократ Джозеф Кортни.

Отвечая оппонентам, конгрессмен-республиканец Остин Скотт заверил в том, что республиканцы поддерживают Украину и желают украинскому народу победы в войне. Однако, по его мнению, для этого необходимо выполнить режим санкций, введенных против россии - в дополнение к поставкам оружия.

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