Пентагон: без допомоги США Україна буде у невигідному становищі в плані артилерії та ППО

Міністерство оборони США бачить ризики на полі бою в Україні й вважає, що без американської допомоги Україна буде в невигідному становищі, зокрема, у плані артилерії. Про це на слуханнях у Комітеті зі збройних сил Палати представників США 29 лютого заявив міністр оборони країни Ллойд Остін, пише УНН з посиланням на Голос Америки.

Ми бачимо ризики на полі бою кожного дня, у міру того, як українці мужньо борються, захищаючи свою суверенну територію. І нагадаю всім, що за нашої підтримки та допомоги у сфері безпеки, вони повернули половину території, яку захопила росія. Кожного дня ми бачимо, як росіяни продовжують тиснути та досягати поступових територіальних успіхів, і це дуже тривожно. Без нашої підтримки українці будуть в невигідному становищі в плані артилерії. І вони також будуть під загрозою через відсутність належної протиповітряної оборони