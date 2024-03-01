Пентагон: без допомоги США Україна буде у невигідному становищі в плані артилерії та ППО
Київ • УНН
Міністерство оборони США вважає, що без американської допомоги Україна опиниться у невигідному становищі в плані артилерії та протиповітряної оборони.
Міністерство оборони США бачить ризики на полі бою в Україні й вважає, що без американської допомоги Україна буде в невигідному становищі, зокрема, у плані артилерії. Про це на слуханнях у Комітеті зі збройних сил Палати представників США 29 лютого заявив міністр оборони країни Ллойд Остін, пише УНН з посиланням на Голос Америки.
Ми бачимо ризики на полі бою кожного дня, у міру того, як українці мужньо борються, захищаючи свою суверенну територію. І нагадаю всім, що за нашої підтримки та допомоги у сфері безпеки, вони повернули половину території, яку захопила росія. Кожного дня ми бачимо, як росіяни продовжують тиснути та досягати поступових територіальних успіхів, і це дуже тривожно. Без нашої підтримки українці будуть в невигідному становищі в плані артилерії. І вони також будуть під загрозою через відсутність належної протиповітряної оборони
Деталі
Слухання в Комітеті зі збройних сил проводили через несподівану відсутність міністра оборони за станом здоров’я на початку січня 2024 року, про яку Ллойд Остін кілька днів офіційно не інформував президента США Джо Байдена та ключових посадовців Пентагону.
Кілька конгресменів-демократів на слуханнях вкрай критично відгукнулись про небажання спікера Майка Джонсона внести на розгляд в Палаті представників законопроект про додаткове фінансування України та інших партнерів, що був ухвалений у Сенаті близько двох тижнів тому. Законодавці звинуватили радикальне крило республіканців у небажанні підтримати Україну як ключового союзника США.
"Я думаю, що всі в цій залі знають, що якби законопроєкт було винесено на розгляд, ми отримали б переважну більшість голосів, майже дві третини. Я розмовляв з деякими республіканцями, які казали, що це буде 300 голосів", - заявив конгресмен-демократ Джозеф Кортні.
Відповідаючи опонентам, конгресмен-республіканець Остін Скотт запевнив у тому, що республіканці підтримують Україну і бажають українському народу перемоги у війні. Однак, на його думку, для цього необхідно виконати режим санкцій, запроваджених проти росії – на додаток до постачання зброї.
Палата представників розглядатиме допомогу Україні після вирішення питання бюджету США - Джонсон01.03.24, 09:48 • 29730 переглядiв