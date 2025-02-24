Один із топ-політиків Німеччини після провалу на виборах заявив, що йде з політики

Лідер Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) Крістіан Лінднер після провальних результатів його політсили на виборах до Бундестагу йде з політики. Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує УНН.

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За його словами, федеральні вибори стали поразкою для ВДП. При цьому він сподівається, що вони стали "новим початком для Німеччини".

"За це я боровся. Тепер я йду з активної політики – з єдиним почуттям: подякою за майже 25 насичених та непростих років, наповнених проєктуванням та дебатами", - написав Лінднер.

Додамо, що за попередніми прогнозами, ВДП не змогла подолати 5% бар'єр для проходження в Бундестаг, набравши 4,4% голосів виборців.

Нагадаємо

Результати екзит-полів на федеральних виборах 2025 року у Німеччині демонструють перемогу Союзу ХДС/ХСС та високий приріст у АдН. Так, за інформацією соціологів, партія Фрідріха Мерца отримала 29%. На другому місці "Альтернатива для Німеччини" з 19,5%. СДПН впала до історичного мінімуму в 16 %, "зелені" отримали 13,5%.

Лідер СДПН, чинний канцлер ФРН Олаф Шольц уже привітав свого головного суперника з перемогою і подякував усім за довіру, виявлену йому як дев'ятому голові уряду Німеччини.

"Німці втомилися від політики, позбавленої здорового глузду" - Трамп привітав Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу