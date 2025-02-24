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05:23 • 9945 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121867 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182277 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146722 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138351 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117109 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107826 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102976 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141443 перегляди

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Один із топ-політиків Німеччини після провалу на виборах заявив, що йде з політики

Один із топ-політиків Німеччини після провалу на виборах заявив, що йде з політики

Київ • УНН

 • 24717 перегляди

Після невдалих результатів виборів до Бундестагу, де ВДП набрала лише 4,4% голосів, Крістіан Лінднер оголосив про завершення політичної кар'єри. Він подякував за 25 років роботи в політиці.

Лідер Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) Крістіан Лінднер після провальних результатів його політсили на виборах до Бундестагу йде з політики. Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує УНН.

Деталі

За його словами, федеральні вибори стали поразкою для ВДП. При цьому він сподівається, що вони стали "новим початком для Німеччини".

"За це я боровся. Тепер я йду з активної політики – з єдиним почуттям: подякою за майже 25 насичених та непростих років, наповнених проєктуванням та дебатами", - написав Лінднер.

Додамо, що за попередніми прогнозами, ВДП не змогла подолати 5% бар'єр для проходження в Бундестаг, набравши 4,4% голосів виборців.

Нагадаємо

Результати екзит-полів на федеральних виборах 2025 року у Німеччині демонструють перемогу Союзу ХДС/ХСС та високий приріст у АдН. Так, за інформацією соціологів, партія Фрідріха Мерца отримала 29%. На другому місці "Альтернатива для Німеччини" з 19,5%. СДПН впала до історичного мінімуму в 16 %, "зелені" отримали 13,5%.

Лідер СДПН, чинний канцлер ФРН Олаф Шольц уже привітав свого головного суперника з перемогою і подякував усім за довіру, виявлену йому як дев'ятому голові уряду Німеччини.

"Німці втомилися від політики, позбавленої здорового глузду" - Трамп привітав Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу23.02.25, 22:21 • 28888 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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