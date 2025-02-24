Один из топ-политиков Германии после провала на выборах заявил, что уходит из политики

Лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер после провальных результатов его политсилы на выборах в Бундестаг уходит из политики. Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует УНН.

Детали

По его словам, федеральные выборы стали поражением для СвДП. При этом он надеется, что они стали "новым началом для Германии".

"За это я боролся. Теперь я ухожу из активной политики - с единственным чувством: благодарностью за почти 25 насыщенных и непростых лет, наполненных проектированием и дебатами", - написал Линднер.

Добавим, что по предварительным прогнозам, СвДП не смогла преодолеть 5% барьер для прохождения в Бундестаг, набрав 4,4% голосов избирателей.

Напомним

Результаты экзит-полов на федеральных выборах 2025 года в Германии демонстрируют победу Союза ХДС/ХСС и высокий прирост в АдГ. Так, по информации социологов, партия Фридриха Мерца получила 29%. На втором месте "Альтернатива для Германии" с 19,5%. СДПГ упала до исторического минимума в 16 %, "зеленые" получили 13,5 %.

Лидер СДПГ, действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц уже поздравил своего главного соперника с победой и поблагодарил всех за доверие, оказанное ему как девятому главе правительства Германии.

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